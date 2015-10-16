به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر جمعه در نشست خبری بعداز بازی تیمش برابر نفت تهران با تاکید بر اینکه تعطیلی های زیاد باعث می شود همه تیم ها و بازیکنان غیر تیم ملی از شرایط آرمانی دور شوند، گفت: متاسفانه هرچیزی که آقای کیروش می گوید فدراسیون آن را انجام می دهد.

وی ادامه داد: سرمربی تیم ملی به ما یاد بدهد که چطور با این تعطیلی های زیاد تیم های خود را بدنسازی کنیم و این همه فشار را تحمل کنیم، این تعطیلی ها باعث دور شدن بازیکنان از آمادگی بدنی می شود و به تیم ها ضربه می زند.

کمالوند با اشاره به اینکه از نتیجه تساوی رضایت ندارم، ابراز داشت: به دلیل تعطیلی ‌های لیگ بازی امروز از هیچ کیفیتی برخوردار نبود و من از بازی تیمم و نیز نتیجه بازی راضی نیستم.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد با تاکید بر اینکه کیروش فوتبال ما را تحت تاثیر قرار داده است، اظهار داشت: هر چه او می گوید انجام می شود و هرچقدر ما مربیان تیم های لیگ فریاد می کشیم صدایمان به جایی نمی رسد.

وی با بیان اینکه امیدوارم فکری برای این تعطیلی های زیاد لیگ اندیشیده شود، گفت: الان باید در ۱۵ روز چهار بازی سنگین انجام دهیم و این فشار کار باعث می شود بسیاری از بازیکنان مصدوم شوند و حتی رباط پاره کنند.

کمالوند با اشاره به اینکه بازی برابر نفت تحلیل فنی نداشت، گفت: این ضعیف ترین بازی ما در هشت بازی ابتدایی لیگ بود که همه این افت ها به تعطیلات زیاد لیگی مربوط می شود.