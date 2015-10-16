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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۸:۵۲

فراز کمالوند:

لیگ تحت الشعاع تعطیلی های زیاد قرار گرفته/انتقاد از کارلوس کی‌روش

لیگ تحت الشعاع تعطیلی های زیاد قرار گرفته/انتقاد از کارلوس کی‌روش

تبریز – سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد با انتقاد شدید از کارلوس کیروش و اینکه تعطیلات زیادی در لیگ به دستور او اتفاق می افتد، گفت: لیگ تحت الشعاع تعطیلی های زیاد قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر جمعه در نشست خبری بعداز بازی تیمش برابر نفت تهران با تاکید بر اینکه تعطیلی های زیاد باعث می شود همه تیم ها و بازیکنان غیر تیم ملی از شرایط آرمانی دور شوند، گفت: متاسفانه هرچیزی که آقای کیروش می گوید فدراسیون آن را انجام می دهد.

وی ادامه داد: سرمربی تیم ملی به ما یاد بدهد که چطور با این تعطیلی های زیاد تیم های خود را بدنسازی کنیم و این همه فشار را تحمل کنیم، این تعطیلی ها باعث دور شدن بازیکنان از آمادگی بدنی می شود و به تیم ها ضربه می زند.

کمالوند با اشاره به اینکه از نتیجه تساوی رضایت ندارم، ابراز داشت: به دلیل تعطیلی ‌های لیگ بازی امروز از هیچ کیفیتی برخوردار نبود و من از بازی تیمم و نیز نتیجه بازی راضی نیستم.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد با تاکید بر اینکه کیروش فوتبال ما را تحت تاثیر قرار داده است، اظهار داشت: هر چه او می گوید انجام می شود و هرچقدر ما مربیان تیم های لیگ فریاد می کشیم صدایمان به جایی نمی رسد.

وی با بیان اینکه امیدوارم فکری برای این تعطیلی های زیاد لیگ اندیشیده شود، گفت: الان باید در ۱۵ روز چهار بازی سنگین انجام دهیم و این فشار کار باعث می شود بسیاری از بازیکنان مصدوم شوند و حتی رباط پاره کنند.

کمالوند با اشاره به اینکه بازی برابر نفت تحلیل فنی نداشت، گفت: این ضعیف ترین بازی ما در هشت بازی ابتدایی لیگ بود که همه این افت ها به تعطیلات زیاد لیگی مربوط می شود.

کد مطلب 2942165

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