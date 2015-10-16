ادای احترام بازیکنان به نوروزی و سردار همدانی/ تشویق در دقیقه ۲۴

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های پرسپولیس و صبای قم از هفته هشتم لیگ برتر عصر امروز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. حاشیه های این دیدار در نیمه اول را می خوانید:

* هانی نوروزی که بازوبند نمادین کاپیتانی سرخپوشان را به یاد پدرش بسته بود در مراسم شروع بازی به همراه رضا نورمحمدی شرکت کرد و پس از آن بازوبند را به نورمحمدی داد و روی نیمکت سرخپوشان نشست.

* بازیکنان دو تیم با اهدا شاخه های گل یاد و خاطره مرحوم هادی نوروزی و سردار شهید همدانی را گرامی داشتند. آنها همچنین قبل از شروع بازی یک دقیقه سکوت کردند.

* حسین عبدی، علی اکبر طاهری و ترکاشوند، معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس نیز از نزدیک این بازی را تماشا کردند.

* عادل فردوسی‌پور هنگامی که به استادیوم آمد، با شعار «عادل پرسپولیسی» توسط هواداران پرسپولیس تشویق شد.

* مقابل جایگاه ورزشگاه نیز بنری با مضمون «سلام بر قهرمانانی که مدالشان، پلاکشان شد» نصب شده بود.

* هواداران با شعار «پرسپولیس حمله، هادی باید گل بزنه»، تیم محبوبشان را مورد تشویق قرار دادند.

* در دقیقه ۲۴ این دیدار بازیکنان پرسپولیس توپ را به بیرون از زمین زدند و تماشاگران هم که حدود ۳۰ هزار نفر بودند به تشویق هادی نوروزی پرداختند.