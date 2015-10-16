زنجان قهرمان مسابقات تیراندازی شمال غرب کشور شد

ابوالفضل اکرامی در حاشیه اختتامیه مسابقات تیراندازی شمال غرب کشور به میزبانی شهرستان اهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز جمعه مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی با حضور ۳۴ تیرانداز از استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان برگزار شد.

رئیس هیئت تیراندازی تراپ شهرستان اهر با اشاره به اینکه حتی کمبود امکانات و برخی کارشکنی ها مانع از برگزاری مسابقات تیراندازی در این شهرستان نشد، بیان کرد: ورزشکاران رشته تراپ در اهر اگر حمایت شوند در مسابقات کشوری نیز خواهند درخشید.

وی همچنین به نتایج این دوره از مسابقات نیز اشاره کرد و افزود: در پایان مسابقات تیمی، تیم تیراندازی به اهداف پروازی استان زنجان موفق به کسب مقام اول، تیم اهر مقام دوم و ورزشکاران استان اردبیل به عنوان سوم این رقابتها دست پیدا کردند.

اکرامی با بیان اینکه تیم اهر در رقابتهای انفرادی نیز توانست مقام قابل توجهی کسب کند گفت: در رقابتهای انفرادی که ورزشکارانی از چهار استان شمال غرب کشور حضور داشتندشهریار زند از تیم زنجان به مقام اول، مصطفی اکرامی از تیم شهرستان اهربه مقام دوم و سعید محمدی از تیم زنجان به مقام سوم این رقابتها دست یافتند.

رئیس هیئت تیراندازی تراپ شهرستان اهر با اشاره به اینکه به تیم ها و نفرات شرکت‌کننده جوایز نقدی و غیر نقدی اعطا شد، خاطرنشان کرد: خوشحالیم که تیم شهرستان اهر با وجود اینکه تیم تازه تاسیسی می‌باشد توانست در اولین حضور خود در این رده از مسابقات بالاتر از تیمهای مراکز استان بدرخشد و نتایج خوبی بدست بیاورد که مایه مسرت و خوشحالی ورزش دوستان است و در صورت حمایت‌های بیشتر آینده بهتری در انتظار آن است.