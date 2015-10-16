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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۹:۰۰

زنجان قهرمان مسابقات تیراندازی شمال غرب کشور شد

زنجان قهرمان مسابقات تیراندازی شمال غرب کشور شد

اهر - رئیس هیئت تیراندازی تراپ شهرستان اهر گفت: استان زنجان در مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی، شمال غرب کشور مقام قهرمانی را کسب کرد.

ابوالفضل اکرامی در حاشیه اختتامیه مسابقات تیراندازی شمال غرب کشور به میزبانی شهرستان اهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز جمعه مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی با حضور ۳۴ تیرانداز از استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان برگزار شد.

رئیس هیئت تیراندازی تراپ شهرستان اهر با اشاره به اینکه حتی کمبود امکانات و برخی کارشکنی ها مانع از برگزاری مسابقات تیراندازی در این شهرستان نشد، بیان کرد: ورزشکاران رشته تراپ در اهر اگر حمایت شوند در مسابقات کشوری نیز خواهند درخشید.

وی همچنین به نتایج این دوره از مسابقات نیز اشاره کرد و افزود: در پایان مسابقات تیمی، تیم تیراندازی به اهداف پروازی استان زنجان موفق به کسب مقام اول، تیم اهر مقام دوم و ورزشکاران استان اردبیل به عنوان سوم این رقابتها دست پیدا کردند.

اکرامی با بیان اینکه تیم اهر در رقابتهای انفرادی نیز توانست مقام قابل توجهی کسب کند گفت: در رقابتهای انفرادی که ورزشکارانی از چهار استان شمال غرب کشور حضور داشتندشهریار زند از تیم زنجان به مقام اول، مصطفی اکرامی از تیم شهرستان اهربه مقام دوم و سعید محمدی از تیم زنجان به مقام سوم این رقابتها دست یافتند.

رئیس هیئت تیراندازی تراپ شهرستان اهر با اشاره به اینکه به تیم ها و نفرات شرکت‌کننده جوایز نقدی و غیر نقدی اعطا شد، خاطرنشان کرد: خوشحالیم که تیم شهرستان اهر با وجود اینکه تیم تازه تاسیسی می‌باشد توانست در اولین حضور خود در این رده از مسابقات بالاتر از تیمهای مراکز استان بدرخشد و نتایج خوبی بدست بیاورد که مایه مسرت و خوشحالی ورزش دوستان است و در صورت حمایت‌های بیشتر آینده بهتری در انتظار آن است.

کد مطلب 2942167

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