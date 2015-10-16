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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۲۰:۱۴

حاشیه‌های دیدار پرسپولیس و صبا؛

جلوگیری از ورود جیمی جامپ به زمین و حضور دو بازیکن پیشین پرسپولیس

جلوگیری از ورود جیمی جامپ به زمین و حضور دو بازیکن پیشین پرسپولیس

ماموران انتظامی ورزشگاه آزادی از ورود یک تماشاگر به زمین جلوگیری کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های پرسپولیس تهران و صبای قم از هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه امروز جمعه به قضاوت شاهین حاجی بابایی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* پس از آنکه تیم صبای قم موفق شد گل اول را به ثمر برساند، برخی هواداران علی دایی با هواداران پرسپولیس درگیر شدند. این درگیری بین موافقان و مخالفان علی دایی در پرسپولیس ایجاد شد.

* مهدی شیری و اشتیپیم آرفی دو بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در جایگاه ویژه حضور داشتند و این بازی را از نزدیک تماشا کردند.

* در اواسط نیمه دوم یک طرفدار فوتبال با بر تن داشتن لباس هادی نوروزی وارد زمین شد اما ماموران اجازه ندادند خود را به بازیکنان برساند و او را از محوطه بیرون کردند.

* تعدادی از هواداران پرسپولیس علیه محمد قاضی و قاسم دهنوی دو بازیکن پیشین این تیم شعارهایی سردادند.

کد مطلب 2942182

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