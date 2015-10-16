پرونده دومین مرحله مسابقات لیگ برترکشتی آزاد و فرنگی کشور بسته شد

منصور کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دومین مرحله مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه‌های کشور با شرکت ۱۳ تیم و با قهرمانی تیم بیمه رازی در هر ۲ بخش پایان یافت.

دبیر هیئت کشتی استان کرمانشاه در تشریح نتایج فینال این دوره از رقابت‌ها گفت: بیمه رازی در بخش آزاد توانست ستارگان ساری را با نتیجه ۶ بر ۲ در خاک کند و در بخش فرنگی نیز با حساب ۵ بر ۳ سینا صنعت ایذه را مغلوب خود کرد.

کیانی بیان کرد: پدیده دوکوهه اندیمشک با حساب ۵ بر ۳ پاس قوامین را نقش بر زمین کرد و در سکوی سوم فرنگی جای گرفت همچنین تیم آزاد کفایتی مشهد در مصاف با شهرداری همدان به نتیجه مساوی ۴ امتیاز دست یافت که در نهایت کفایتی با برتری و ۱ امتیاز مثبت رده سومی شد.

وی بیمه رازی، ستارگان ساری و کفایتی مشهد را تیم‌های اول تا سوم کشتی آزاد این رقابت‌ها عنوان کرد و گفت: شهرداری همدان و گاز مازندران نیز در رده‌های چهارم و پنچم آزاد قرار گرفتند و پیام نور نیز ششم شد.

کیانی بیمه رازی، سینا صنعت ایذه و پدیده دوکوهه اندیمشک را تیم‌های اول تا سوم کشتی فرنگی دومین مرحله لیگ برترعنوان و اظهار کرد: پاس قوامین چهارم شد عنوان پنجم و ششم فرنگی نیز به پیام نور و هیئت کشتی قم رسید، شهرداری همدان نیز در رده هفتم جدول قرار گرفت.

وی در پایان افزود: ۳ تیم برتر آزاد و فرنگی این دوره از رقابت‌ها در مسابقات جام باشگاه‌های جهان خودنمایی خواهند کرد و امیدداریم با حمایت فدراسیون آذرماه میزبان این رویداد بزرگ ورزشی باشیم.

گفتنی است، دومین مرحله لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور با حضور ۱۳ تیم از ۲۳ مهر ماه به میزبانی اسلام آباد غرب برگزار و در پایان بیمه رازی قهرمان هر دو بخش شد.