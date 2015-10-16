کارت زرد مدیرکل ورزش مازندران به هندبالی ها

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب حسین زادگان شامگاه جمعه در مجمع سالانه هیئت هندبال استان مازندران، که در سالن همایشهای اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد، بابیان اینکه برگزاری مجامع سالانه فرصت خوبی است، بیان داشت: یکی از برنامههای ما اجرای دقیق برگزاری مجمع سالانه بوده است.
وی تصریح کرد: بعضی روزها جریانهای مخالف هیئت هندبال استان به اداره کل مراجعه میکنند اگر مجامع بهطور منظم برگزار شود شاهد اینگونه مراجعهها نیستیم.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با تأکید بر اینکه هیئت هندبال استان باید تعامل سازنده داشته باشد، عنوان کرد: همچنین اداره کل ورزش باید با فدراسیون هندبال تعامل داشته باشد.
حسین زادگان بابیان اینکه اوضاع هندبال استان هماکنون مطلوب نیست، بیان داشت: مازندران ازلحاظ زیرساختها وضعیت بدی ندارد؛ هر هیئت شهرستانی قصد همکاری با هیئت هندبال استان مازندران نداشته باشد از سمت خود برکنار میشود.
خسرو ابراهیمزاده رئیس هیئت هندبال استان مازندران در این جلسه بابیان اینکه تا سال ۸۵ تنها ۵ مقام از استان مازندران در رقابتهای کشوری داشتیم، عنوان کرد: از سال ۸۷ که مدیریت را به دست گرفتم تا به امروز توانستیم ۲۵ میزبانی را در استان داشته باشیم و در اکثر این میزبانیها مقامهای اول تا سوم را کسب کنیم.
وی با تاکیدبراینکه مازندران قطب ورزش هندبال ساحلی کشور است، بیان داشت: دو الی سه بازیکن مازنی در تیم ملی هندبال ساحلی ایران عضویت دارند.
رئیس هیئت هندبال مازندران با اشاره به اینکه میزبانی مسابقات هندبال کارگری کشور را در شهرستان آمل داشتیم، تصریح کرد: در این مسابقات نماینده مازندران توانست عنوان قهرمانی را از آن خود کند.
خسرو ابراهیمزاده از احداث اولین آکادمی هندبال در استان خبرداد و عنوان کرد: این آکادمی با همکاری دانشگاه شمال شهرستان آمل در این شهرستان احداثشده است.
وی خاطرنشان کرد: تغییراتی که در این چند ماه اخیر در هیئت هندبال استان رخداده سبب شده تا برخی در هیئتهای شهرستانی قصد براندازی رئیس هیئت استان را داشته باشند.
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