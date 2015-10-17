تکیه هنرمندان حوزه هنری گلستان در خانه تاریخی کبیر برپا می شود

نقی محمد نژاد، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این برنامهها توسط واحدهای تخصصی این مرکز و با همکاری دفتر بهسازی و احیاء بافت تاریخی گرگان اجرا خواهد شد.
وی در ادامه افزود: برگزاری کارگاههای بررسی و تحلیل کتابهای شعر و داستان عاشورایی، عصر شعر، مقتلخوانی، بررسی موسیقی آیینی با حضور اساتید برجسته کشور، اکران فیلمهای کوتاه، مستند و داستانی، برگزاری کارگاههای تحلیل و بررسی سینمای دینی، برپایی نمایشگاه عکس عاشورایی، اجرای مسابقات عکاسی، برگزاری نمایشنامهخوانی، اجرای تعزیه، برگزاری کارگاههای تخصصی نمایش، کارگاه نقاشی قوهخانهای، کارگاه تصویرسازی و نقاشی کودکان و... از جمله برنامههایی است که در دهه اول محرم برای عموم علاقمندان به اجرا درخواهد آمد.
وی در پایان از تمامی علاقمندان به شرکت در این برنامهها دعوت کرد و گفت: این برنامهها با هدف بسترسازی، انتقال پیامهای عاشورایی و همچنین فراهم کردن زمینههای لازم جهت خلق آثار فاخر توسط هنرمندان تدارک دیده شده است.
گفتنی است خانه تاریخی کبیر در محله دوشنبه ای گرگان واقع شده و تا کنون چندین برنامه فرهنگی و هنری در ان اجراء شده است.
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