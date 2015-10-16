استفاده دایی از لفظ کلاهبرداری زیبنده نبود/ سعه صدر داشته باشید

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بهروان در پایان دیدار تیمهای پرسپولیس و صبای قم در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال در جمع خبرنگاران در ورزشگاه آزادی با بیان مطلب فوق اظهار کرد: این مسابقه یک حالت احساسی داشت. از اینکه مسابقه با تاخیر آغاز شد، عذرخواهی میکنم. این تاخیر در شروع مسابقه، جای هیچ توجیهی ندارد.
وی درباره انتقاد علی دایی از تعویق یک روزه این بازی به بهانه درگذشت هادی نوروزی تاکید کرد: پرسپولیس به احترام نوروزی درخواست داشت بازی یک روز عقب بیافتد. فکر می کنم هادی آنقدر ارزش داشت که این اتفاق رخ بدهد. زیبنده نیست که از لفظ کلاهبرداری استفاده کنیم. این جزو اختیارات کمیته مسابقات سازمان لیگ است که میتواند مسابقه را تا یک روز تاخیر برگزار کند. دایی برای من محترم است ولی ما در اینباره با یکی از مسئولان باشگاه صبا هماهنگ کرده بودیم که این شخص هم اعتراضی به تعویق بازی نداشت.
رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ تصریح کرد: این مصاحبهها تنشزا است. هادی اینقدر ارزشش را داشت که بازی را یک روز عقب بیاندازیم. او بازیکن پرسپولیس بوده و سالها در این تیم بازی کرده است. دایی باید سعه صدر داشته باشد.
بهروان درباره اینکه آیا درآمد بازی پرسپولیس و صبا به خانواده نوروزی تعلق خواهد گرفت یا خیر، گفت: یک عزیزی در یک جلسه این پیشنهاد را به ما داد. اما اینکه یک تیم خودش تصمیم بگیرد مسابقهاش را رایگان برگزار کند، قانون به آن اجازه نمیدهد. ما هیچ مسابقه رایگانی نداریم. اگر یک مسابقه رایگان شود، به ازای تعداد تماشاگران از درآمد تیم میزبان کسر میشود چون تیم میهمان هم در آن سهم دارد.
وی در پایان درباره بازوبند کاپیتانی پرسپولیس هم گفت: رنگ بازوبند کاپیتانی مشکل داشت و تیره بود. رنگ بازوبند باید روشن و طوری باشد که قابل رویت باشد.
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