قضاوت داور بی نقص بود/ بازی جذاب و تماشاگر پسندی را شاهد بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، اشپیتیم آرفی مهاجم پیشین پرسپولیس پس از تساوی تیم سابقش مقابل صبای قم با بیان این مطلب افزود: بازی خوب و تماشاگر پسندی را حاضرین در ورزشگاه دیدند. هر دو تیم موقعیت های بسیار خوبی داشتند که اگر کمی دقت می کردند می توانستند به گل های بیشتری نیز دست پیدا کنند.

وی در خصوص قضاوت حاج بابایی نیز گفت: به نظرم او در کارش هیچ ایرادی نداشت و سوت‌های خوبی زد اما شاید احساساتی شدن هواداران پرسپولیس باعث شده بود تا هر اتفاقی که در زمین می افتد به نفع پرسپولیس سوت بزند.

وی در خصوص نبود هادی نوروزی نیز گفت: فوتبال حرفه ای است. هادی یکی از بازیکنان خوب ایران بود اما متاسفانه دیگر او در پرسپولیس حضور ندارد و آرایش تیمی پرسپولیس بدون او باید باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صبای قم در هفته هشتم پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر شامگاه جمعه در ورزشگاه آزادی تهران با تساوی یک بر یک به پایان رسید.