یعقوبی به دیدار نهایی صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه اين رقابتها كه در منچستر جريان دارد ابوالفضل یعقوبی در وزن ۶۸- کیلوگرم و در مرحله نیمه نهایی برابر «سروت تازگل» از ترکیه یک مبارزه برتر را به نمایش گذاشت و در پایان راند دوم ۱۶بر۶ از حریف پیش افتاد. اما در راند سوم حریف با تجربه امتیازات را جبران کرد و مبارزه در امتیاز ۲۲ مساوی به راند طلایی رفت.

ولی در نهایت این نماینده کشورمان بود که با اخذ امتیاز طلایی در راند چهارم پیروز شد و به دیدار نهایی راه يافت. «سروت» مدال طلای المپیک ۲۰۱۲ لندن، مدال برنز المپیک ۲۰۰۸ پکن و دو طلای جهان در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ را در کارنامه داشت.

این نماینده کشورمان با پیروزی برابر «مایکل هاروی" و «مارتين استامپر» هر دو از انگلستان و «جواد آچاپ» نفر اول جهان در سال ۲۰۱۵ و رنکنیگ المپیکی از بلژیک راهی نیمه نهایی شده بود. در همین وزن بهنام اسبقي پس از پیروزی ۱۰ بر ۲ مقابل «توماس افوزنیکو» از استرالیا در دومين مبارزه خود برابر « کیمهون» كره اي نتيجه را واگذار و از دور رقابتها كنار رفت.

در وزن ۸۷+ کیلوگرم امید عمیدی که با برتری مقابل «والکر وودزیچ» از آلمان ، «ماهاما چو» از انگلیس و «رادیک عیسی اوف» قهرمان سال ۲۰۱۵ جهان از آذربایجان راهی مرحله نیمه نهایی شده تا دقایقی دیگر برای صعود به بازی نهایی به مصاف «دیمیتری شوکین» می رود.

در همین وزن سجاد مردانی با دو پیروزی مقابل «مارتین سیو» از آرژانتین و «مولفتا» قهرمان المپيك از ايتاليا به یک چهارم نهایی راه يافت و در این مرحله مقابل «دیمیتری شوکین» قهرمان سال ۲۰۱۵ جهان بازنده شد و از دور رقابتها کنار رفت.

این مسابقات در منچستر ادامه دارد و در سنگین وزن عمیدی و مردانی باید با رقبای خود دیدار کنند.