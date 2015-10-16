به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد کفشگری در خصوص اولین دیدار پرسپولیس بدون هادی نوروزی با بیان مطلب فوق اظهار کرد: واقعا این بازی خیلی سخت و جو ورزشگاه سنگین بود. بازیکنان در نیمه اول تحت تاثیر جو ورزشگاه قرار گرفتند اما در نیمه دوم شرایط کمی بهتر شد.

وی افزود: اصلا تصور چنین روزی را نمی کردیم که یک روزی بدون کاپیتان بازی کنیم اما چاره ای جز تحمل این شرایط نداریم.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با خوشحالی سرخپوشان پس از به ثمر رساندن گل نیز تصریح کرد: طبیعنا ما نباید خوشحالی می کردیم اما چون هانی روی نیمکت حضور داشت و به خاطر این یادگار هادی بود با او خوشحالی کردیم. اصلا نمی توانیم تصور کنیم که هادی در بین ما نیست.

وی در پایان در خصوص درگیری قاسم دهنوی با بازیکنان پرسپولیس افزود: قاسم بازیکن تیم دیگری است و برای تیم خودش تلاش می کند که در این میان شیطنت هایی هم انجام داد.