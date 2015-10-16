بازی سختی با صبا نداشتیم/ شب قبل از بازی فقط یک ساعت خوابیدم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بنگر بعد از تساوی تیم فوتبال پرسپولیس مقابل صبای قم در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، با بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران در ورزشگاه آزادی اظهار کرد: بازی سختی با صبا نداشتیم. از نظر فنی، بازی دست ما بود. صبا از معدود موقعیتهایش خوب استفاده کرد و به گل رسید.
مدافع پرسپولیس درباره درگیریهای آخر بازی و اینکه آیا بهتر نبود به احترام نوروزی این درگیریها رخ نمیداد، گفت: چرا باید همه چیز را به هادی ربط بدهیم؟! بازیکنان صبا وقت کشی میکردند و بازی دست ما بود. ضمن اینکه به نظرم رضا نورمحمدی نباید اخراج میشد.
وی درباره برگزاری اولین بازی بدون هادی نوروزی، تاکید کرد: این روزها، همه چیز سخت میگذرد. باید قبول کنیم دیگر هادی پیش ما نیست. من همیشه هم اتاق نوروزی بودم. شب گذشته فقط یک ساعت خوابیدم و مدام بیدار میشدم و به تخت کنارم که همیشه جای نوروزی بود، نگاه میکردم.
بنگر درباره اینکه آیا پرسپولیس حق و حقوق هادی نوروزی را به خانوادهاش خواهد داد یا خیر، گفت: اگر اسپانسر جدید بودجه را تامین کند، صد درصد قراداد نوروزی پرداخت میشود. در این فوتبال بی سر و سامان این بزرگترین کاری است که میتوان کرد. من در باشگاههای دیگر هم بودهام؛ جایی که بازیکنانش تصادف کردهاند ولی باشگاه هیچ توجهی به آنها نداشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صبای قم در هفته هشتم پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر شامگاه جمعه در ورزشگاه آزادی تهران با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
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