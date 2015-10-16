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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۲۱:۱۹

سوشا مکانی:

شاید تاآخر عمرم بازوبند مشکی ببندم/ بهتر بود برخی حرف‌ها زده نشود

شاید تاآخر عمرم بازوبند مشکی ببندم/ بهتر بود برخی حرف‌ها زده نشود

دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه هدف پرسپولیس در این مسابقه پیروزی بود گفت: تا آخر عمر شاید بازوبند مشکی را روی بازو ببند.

به گزارش خبرنگار مهر، سوشا مکانی در پایان دیدار پرسپولیس برابر صبای قم که با تساوی یک بر یک خاتمه یافت در خصوص اینکه بازوبند کاپیتانی شماره ۲۴ به بازو بسته بود گفت: نه تنها تا پایان این فصل بلکه تا پایان عمرم شاید این بازوبند را ببندم.

وی در خصوص بازی گفت: امروز فشارهای زیادی بوجود آمد و جو سنگین بود. همه در این بازی احساسی  بودند. ما می خواستیم این مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذاریم تا برد را تقدیم هادی کنیم.

مکانی در رابطه با درگیری بازیکنان در زمین افزود: به هر حال بهتر بود که برخی حرف‌ها زده نشود.

دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص درگیری اش با محمد قاضی اظهار داشت: من با کسی درگیر نبودم بعد از اینکه داور به نشانه آفساید سوت زد قاضی ضربه ای به توپ زد که من به این کار او اعتراض کردم.
به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صبای قم در هفته هشتم پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر شامگاه جمعه در ورزشگاه آزادی تهران با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

کد مطلب 2942208

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