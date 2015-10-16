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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۲۱:۱۳

نورمحمدی: انتظار چنین برخوردی را نداشتم

توضیح کاپیتان پرسپولیس در مورد درگیری اش با بازیکن صبا

توضیح کاپیتان پرسپولیس در مورد درگیری اش با بازیکن صبا

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: انتظار چنین برخوردی را از قاسم دهنوی نداشتم چرا که او بازیکن ما بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نورمحمدی که در دیدار پرسپولیس برابر صبای قم بازوبند کاپیتانی را بر بازو بسته بود تا جانشین هادی نوروزی فقید باشد، در دقایق پایانی این دیدار به خاطر درگیری لفظی با قاسم دهنوی بازیکن صبا از زمین اخراج شد.

وی در این مورد گفت: تیم عقب بود و هدف ما این بود که بتوانیم این بازی را با پیروزی پشت سربگذاریم. به همین خاطر عصبانی بودیم و آن رفتارها را انجام دادیم.

رضا نورمحمدی در مورد رفتار قاسم دهنوی نیز گفت: قاسم بازیکن ما بوده و انتظار نداشتم در این بازی چنین رفتاری داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صبای قم در هفته هشتم پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر شامگاه جمعه در ورزشگاه آزادی تهران با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

کد مطلب 2942209

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