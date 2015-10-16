ابوالفضل یعقوبی نقره گرفت /عمیدی روی سکوی سوم

به گزارش خبرنگار مهر ، سومین مرحله از رقابتهای جایزه بزرگ در سال ۲۰۱۵ امروز جمعه با حضور ۲۲۷ تکواندوکار از ۵۶ کشور به میزبانی انکلستان در شهر بندری منچستر آغاز شد که نمایندگان کشورمان موفق به کسب یک نقره و یک برنز شد.

ابوالفضل یعقوبی در وزن ۶۸- کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره شد. وی با پیروزی برابر «مایکل هاروی" و «مارتين استامپر» هر دو از انگلستان و «جواد آچاپ» نفر اول جهان در سال ۲۰۱۵ و رنکنیگ المپیکی از بلژیک راهی نیمه نهایی شده و در این مرحله نیز «سروت تازگل» را با امتیاز طلایی شکست داده راهی بازی نهایی شد.

نماینده کشورمان که امروز بازیهای بسیار زیبا و سطح بالایی را مقابل نامداران تکواندو جهان به نمایش گذاشته بود برای کسب مدال طلا به مصاف "دای هون لی" از کره جنوبی رفت و 16 بر 7 نتیجه را مقابل این رقیب سرشناس واگذار کرد و نقره گرفت. این کره ای مدال نقره المپیک لندن ۲۰۱۲، طلای ۲۰۱۱ جهان ، طلای آسیا و بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ و طلا، نقره و برنز مسابقات جایزه بزرگ را در کارنامه داشت.

امید عمیدی هم در وزن ۸۷+ کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی مقابل «دیمیتری شوکین» از ازبکستان نتیجه را واگذار کرد و به نشان برنز دست يافت. وی با برتری مقابل «والکر وودزیچ» از آلمان ، «ماهاما چو» از انگلیس و «رادیک عیسی اوف» قهرمان سال ۲۰۱۵ جهان از آذربایجان راهی مرحله نیمه نهایی شد بود. «شوکین» در مرحله یک چهارم نیز مردانی را از دور مسابقات حذف کرده بود.

امروز تیم کشورمان سه نماینده دیگر در جدول داشت. در وزن ۶۸- کیلوگرم بهنام اسبقي پس از پیروزی ۱۰ بر ۲ مقابل «توماس افوزنیکو» از استرالیا در دومين مبارزه خود برابر « کیم هون» كره اي نتيجه را واگذار و از دور رقابتها كنار رفت.

سجاد مردانی در وزن ۸۷+ کیلوگرم با دو پیروزی مقابل «مارتین سیو» از آرژانتین و «مولفتا» قهرمان المپيك از ايتاليا به یک چهارم نهایی راه يافته و برای صعود به نیمه نهایی به مصاف «دیمیتری شوکین» قهرمان سال ۲۰۱۵ جهان رفت و ۱۰ بر۵ نتیجه را واگذار کرد و از دور رقابتها کنار رفت.

در وزن ۶۷- کیلوگرم بانوان شکرانه ایزدی در پیکار با «نور تاتار» نایب قهرمان ترکیه ای المپیک لندن و مسابقات قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۵ نتیجه را ۸ بر صفر واگذار کرد و از دور رقابتها کنار رفت.

این مسابقات در منچستر ادامه دارد و در سنگین وزن عمیدی و مردانی باید با رقبای خود دیدار کنند.