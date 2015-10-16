گل پرسپولیس آفساید به نظر می رسید/ همه در کار داور دخالت کردند!

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین صادقی در رابطه دیدار پرسپولیس برابر صبا که به تساوی یک بر یک انجامید ضمن اشاره به جو سنگین ورزشگاه گفت: از خدا می خواهم که این جو سنگین بیشتر بر خوشحالی ها صدق کند تا در ناراحتی ها.

وی در رابطه با حواشی این مسابقه افزود: من خودم از این جو خجالت کشیدم. هر مسابقه داوری دارد که باید کار را به او سپرد نه اینکه هر بازیکنی بخواهد نقش داور را ایفا کند.

امیرحسین صادقی با بیان اینکه به نظر می رسید گل پرسپولیس آفساید بود گفت: به خاطر دخالت هایی که در کار داور صورت می گرفت این درگیری ها ایجاد شد و فضا بهم ریخت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صبای قم در هفته هشتم پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر شامگاه جمعه در ورزشگاه آزادی تهران با تساوی یک بر یک به پایان رسید.