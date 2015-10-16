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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۲۱:۲۸

پسر هادی نوروزی:

اگر پدرم بود حتما به صبا گل می زد

اگر پدرم بود حتما به صبا گل می زد

پسر مرحوم هادی نوروزی با بیان اینکه دوست دارد شماره ۲۴ بپوشد گفت: اگر پدرم بود حتما در این بازی گل می زد.

به گزارش خبرنگار مهر، هانی نوروزی پس از دیدار پرسپولیس مقابل صبا گفت: این بازی خیلی خوب بود خوشحالم که توانستیم دقیقه آخر گل بزنیم.

وی در رابطه با اینکه آیا دوست دارد شماره ۲۴ را بپوشد گفت: حتما دوست دارم که این اتفاق بیفتد و شماره ۲۴ را بپوشم.

پسر مرحوم هادی نوروزی در پایان گفت: اگر پدرم بود حتما در این بازی گل می زد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صبای قم در هفته هشتم پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر شامگاه جمعه در ورزشگاه آزادی تهران با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

کد مطلب 2942212

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