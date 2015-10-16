اگر پدرم بود حتما به صبا گل می زد

به گزارش خبرنگار مهر، هانی نوروزی پس از دیدار پرسپولیس مقابل صبا گفت: این بازی خیلی خوب بود خوشحالم که توانستیم دقیقه آخر گل بزنیم.

وی در رابطه با اینکه آیا دوست دارد شماره ۲۴ را بپوشد گفت: حتما دوست دارم که این اتفاق بیفتد و شماره ۲۴ را بپوشم.

پسر مرحوم هادی نوروزی در پایان گفت: اگر پدرم بود حتما در این بازی گل می زد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صبای قم در هفته هشتم پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر شامگاه جمعه در ورزشگاه آزادی تهران با تساوی یک بر یک به پایان رسید.