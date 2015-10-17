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۲۵ مهر ۱۳۹۴، ۸:۲۱

مدیر فنی پروژه تعاونی مسکن سیمرغ کرمانشاه:

شهرداری کرمانشاه از پروژه «سیمرغ» حمایت کند

شهرداری کرمانشاه از پروژه «سیمرغ» حمایت کند

کرمانشاه- مدیر فنی پروژه ۴۸۴ واحدی تعاونی مسکن سیمرغ استان کرمانشاه گفت: برای پیشبرد و پیشرفت در پروژه تعاونی مسکن سیمرغ به حمایت مالی از سوی شهرداری کرمانشاه نیاز داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کشاورز در مراسم کلنگ زنی پروژه سیمرغ کرمانشاه که عصر جمعه برگزار شد، اظهار داشت: این پروژه از سال ۸۴ پروانه ساخت گرفته و ادامه کار نیازمند حمایت مالی از سوی دستگاه‌های مختلف است.

وی با انتقاد از عملکرد شهرداری کرمانشاه در خصوص عدم حمایت برای پیشبرد این پروژه گفت: ۲۰ درصد از سطح زمین این پروژه مسکونی بوده و و ۱۳ درصد نیز تجاری است.

کشاورز ادامه داد: برای مجموع پروژه سیمرغ ۷ درصد فضای آموزشی، ۵ درصد فضای ورزشی و یک درصد فضای درمانی طراحی و این پروژه در ۱۴ طبقه تعریف شده است.

وی اظهار کرد: تعداد ۱۱ پروژه مسکونی در استان داریم و در سطح کشور نیز تعداد ۸۵ تعاونی مسکن برای اجرای پروژه‌های ساخت و ساز نیروهای مسلح وجود دارد و ما برای اجرای پروژه سیمرغ نیازمند حمایت نهادهای مختلف به ویژه شهرداری کرمانشاه هستیم.

کد مطلب 2942213

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