شهرداری کرمانشاه از پروژه «سیمرغ» حمایت کند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کشاورز در مراسم کلنگ زنی پروژه سیمرغ کرمانشاه که عصر جمعه برگزار شد، اظهار داشت: این پروژه از سال ۸۴ پروانه ساخت گرفته و ادامه کار نیازمند حمایت مالی از سوی دستگاه‌های مختلف است.

وی با انتقاد از عملکرد شهرداری کرمانشاه در خصوص عدم حمایت برای پیشبرد این پروژه گفت: ۲۰ درصد از سطح زمین این پروژه مسکونی بوده و و ۱۳ درصد نیز تجاری است.

کشاورز ادامه داد: برای مجموع پروژه سیمرغ ۷ درصد فضای آموزشی، ۵ درصد فضای ورزشی و یک درصد فضای درمانی طراحی و این پروژه در ۱۴ طبقه تعریف شده است.

وی اظهار کرد: تعداد ۱۱ پروژه مسکونی در استان داریم و در سطح کشور نیز تعداد ۸۵ تعاونی مسکن برای اجرای پروژه‌های ساخت و ساز نیروهای مسلح وجود دارد و ما برای اجرای پروژه سیمرغ نیازمند حمایت نهادهای مختلف به ویژه شهرداری کرمانشاه هستیم.