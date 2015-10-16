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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۲۱:۳۷

فرشاد پیوس:

عملکرد پرسپولیس برابر صبا رضایتبخش بود/ جای هادی نوروزی خالی بود

عملکرد پرسپولیس برابر صبا رضایتبخش بود/ جای هادی نوروزی خالی بود

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: عملکرد بازیکنان در دیدار برابر صبا راضی کننده بود و توانستند نمایش قابل قبولی ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد پیوس که یکی از تماشاگران ویژه دیدار تیم های صبا و پرسپولیس بود در پایان این دیدار به خبرنگاران گفت: بازیکنان با جان و دل بازی کردند و عملکرد خوبی داشتند. آنها دوندگی خوبی در این مسابقه داشتند و در مجموع عملکرد آنها رضایت بخش بود.

وی افزود: پرسپولیس چندین بازیکن خوبش را در اختیار نداشت اما جای هادی نوروزی در ترکیب خالی بود. با این حال اعتقاد دارم پرسپولیس بد عمل نکرد و توانست نمایش قابل قبولی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صبای قم در هفته هشتم پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر شامگاه جمعه در ورزشگاه آزادی تهران با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

کد مطلب 2942214

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