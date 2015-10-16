عملکرد پرسپولیس برابر صبا رضایتبخش بود/ جای هادی نوروزی خالی بود

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد پیوس که یکی از تماشاگران ویژه دیدار تیم های صبا و پرسپولیس بود در پایان این دیدار به خبرنگاران گفت: بازیکنان با جان و دل بازی کردند و عملکرد خوبی داشتند. آنها دوندگی خوبی در این مسابقه داشتند و در مجموع عملکرد آنها رضایت بخش بود.

وی افزود: پرسپولیس چندین بازیکن خوبش را در اختیار نداشت اما جای هادی نوروزی در ترکیب خالی بود. با این حال اعتقاد دارم پرسپولیس بد عمل نکرد و توانست نمایش قابل قبولی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صبای قم در هفته هشتم پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر شامگاه جمعه در ورزشگاه آزادی تهران با تساوی یک بر یک به پایان رسید.