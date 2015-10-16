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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۲۲:۴۷

قشقاوی خبر داد:

۹ معلم ایرانی بازداشت شده در امارات آزاد شدند

۹ معلم ایرانی بازداشت شده در امارات آزاد شدند

معاون کنسولی مجلس و امور ایرانیان وزیر امور خارجه از آزادی معلمان ایرانی در امارات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از واحد مرکزی خبر، قشقاوی با بیان این مطلب افزود: با تلاش سفیر ایران در امارات متحده عربی، معلمان زندانی ایرانی در این کشور آزاد شدند.

 خلیل الله بابالو رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازداشت ۹ معلم ایرانی در امارات، گفته بود: تعداد ۹ معلم ایرانی که در شاخه های مختلف تدریس می کنند و در یک مدرسه در العین مشغول فعالیت هستند بازداشت شده اند.

وی افزود: دلیل بازداشت این معلمان ایرانی در امارات داشتن ویزای دبی به جای ویزای العین است.

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش، تصیریح کرد: البته در سال های گذشته نیز معلمان با ویزای دبی در العین تدریس می کردند و مشکلی نداشت اما امسال به دلیل نداشتن ویزای العین برای معلمان مشکل ایجاد کرده اند.

کد مطلب 2942220
سیامک صدیقی

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