۹ معلم ایرانی بازداشت شده در امارات آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از واحد مرکزی خبر، قشقاوی با بیان این مطلب افزود: با تلاش سفیر ایران در امارات متحده عربی، معلمان زندانی ایرانی در این کشور آزاد شدند.



خلیل الله بابالو رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازداشت ۹ معلم ایرانی در امارات، گفته بود: تعداد ۹ معلم ایرانی که در شاخه های مختلف تدریس می کنند و در یک مدرسه در العین مشغول فعالیت هستند بازداشت شده اند.

وی افزود: دلیل بازداشت این معلمان ایرانی در امارات داشتن ویزای دبی به جای ویزای العین است.

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش، تصیریح کرد: البته در سال های گذشته نیز معلمان با ویزای دبی در العین تدریس می کردند و مشکلی نداشت اما امسال به دلیل نداشتن ویزای العین برای معلمان مشکل ایجاد کرده اند.