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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۲۲:۵۶

رئیس جمعیت هلال احمر تاکید کرد؛

آموزش کمک های اولیه به عزاداران حسینی

آموزش کمک های اولیه به عزاداران حسینی

رئیس جمعیت هلال احمر بر ضرورت ارائه آموزش کمک های اولیه به عزادران حسینی، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت امدادگران حسینی جمعیت هلال‌احمر استان تهران در سومین شب از ایام سوگواری حسین‌بن علی(ع) سرور و سالار شهیدان علاوه بر جوانان، امدادگران، داوطلبان و خانواده هلال‌احمر که همه از عاشقان و خدمتگزاران سرور و سالار شهیدان در دهه محرم هستند، امشب میزبان دکتر سید امیر محسن ضیائی رئیس جمعیت هلال‌احمر بود.

دکتر سید امیرمحسن ضیائی جمعه شب و در سومین شب برپایی عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) در هیئت امدادگران حسینی جمعیت هلال احمر استان تهران، همراه با خانواده خود و مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تهران، مدیران و جمعی از کارکنان این جمعیت در کنار جوانان، امدادگران و داوطلبان، به سوگ مظلومان صحرای کربلا نشسته و در مراسم عزاداری و سوگواری سالار شهیدان شرکت کرد.

آموزش کمک های اولیه به عزاداران حسینی

رئیس جمعیت هلال‌احمر در مراسم قرائت زیارت عاشورا پس از نماز مغرب و عشاء، سخنرانی مذهبی و مداحی ذاکر اهل بیت شرکت کرده و از جمله مواردی که مورد توجه دکتر ضیائی در کنار برپایی برنامه‌های عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) در هیئت امدادگران حسینی قرار گرفت، فراموش نکردن رسالت اساسی جمعیت هلال‌احمر  و ارائه آموزش کمک های اولیه به مدت ۵ دقیقه برای عزاداران شرکت کننده در این مراسم بود.

هیئت امدادگران حسینی همه ساله در دهه محرم مراسم عزاداری ویژه‌ای در سوگ شهیدان صحرای کربلا برگزار می‌کند و امسال نیز همانند هر سال همگام با سایر عاشقان حسینی(ع) میزبان و پذیرای خانواده عزادار هلال‌احمر در ستاد و استان تهران در سوگ سرور و سالار شهیدان است.

کد مطلب 2942225
حبیب احسنی پور

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