به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت امدادگران حسینی جمعیت هلال‌احمر استان تهران در سومین شب از ایام سوگواری حسین‌بن علی(ع) سرور و سالار شهیدان علاوه بر جوانان، امدادگران، داوطلبان و خانواده هلال‌احمر که همه از عاشقان و خدمتگزاران سرور و سالار شهیدان در دهه محرم هستند، امشب میزبان دکتر سید امیر محسن ضیائی رئیس جمعیت هلال‌احمر بود.

دکتر سید امیرمحسن ضیائی جمعه شب و در سومین شب برپایی عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) در هیئت امدادگران حسینی جمعیت هلال احمر استان تهران، همراه با خانواده خود و مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تهران، مدیران و جمعی از کارکنان این جمعیت در کنار جوانان، امدادگران و داوطلبان، به سوگ مظلومان صحرای کربلا نشسته و در مراسم عزاداری و سوگواری سالار شهیدان شرکت کرد.

آموزش کمک های اولیه به عزاداران حسینی

رئیس جمعیت هلال‌احمر در مراسم قرائت زیارت عاشورا پس از نماز مغرب و عشاء، سخنرانی مذهبی و مداحی ذاکر اهل بیت شرکت کرده و از جمله مواردی که مورد توجه دکتر ضیائی در کنار برپایی برنامه‌های عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) در هیئت امدادگران حسینی قرار گرفت، فراموش نکردن رسالت اساسی جمعیت هلال‌احمر و ارائه آموزش کمک های اولیه به مدت ۵ دقیقه برای عزاداران شرکت کننده در این مراسم بود.

هیئت امدادگران حسینی همه ساله در دهه محرم مراسم عزاداری ویژه‌ای در سوگ شهیدان صحرای کربلا برگزار می‌کند و امسال نیز همانند هر سال همگام با سایر عاشقان حسینی(ع) میزبان و پذیرای خانواده عزادار هلال‌احمر در ستاد و استان تهران در سوگ سرور و سالار شهیدان است.