  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۲۳:۲۲

بازگشت رئیس سازمان حج به کشور برای هماهنگی امور مفقودین منا

بازگشت رئیس سازمان حج به کشور برای هماهنگی امور مفقودین منا

رئیس سازمان حج و زیارت از ادامه تلاش تیم تفحص کشور برای پیگیری وضعیت مفقودین فاجعه منا و همچنین سفر کوتاه مدت احتمالی اش به ایران برای هماهنگی امور مفقودین فاجعه منا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سعید اوحدی در خصوص آخرین وضعیت مفقودین ایرانی فاجعه منا، گفت: همه ظرفیت ها و توان خود را بکار می گیریم تا بتوانیم وضعیت این ۳۶ عزیزی که اطلاعی از آنها در دست نیست را روشن کنیم و در این خصوص روز گذشته کمیته مشترکی با طرف سعودی تشکیل شد تا مسیر روشنی برای ادامه کار پیگیری مشخص شود.

وی افزود: بر اساس توافق صورت گرفته با سعودی ها نمایندگان دو طرف مشخص شده اند که نماینده طرف سعودی قائم مقام وزیر بهداشت عربستان است همچنین از طرف ایران نیز سرکنسولگری ایران در جده مسئولیت را عهده دار شده است.

رئیس سازمان حج بیان کرد: امیدواریم با حضور تیم ۵ نفره پزشکی قانونی کشورمان در عربستان و همکاری مشترک تخصصی، فرآیند تشخیص هویت تسریع گردد البته فردا هم آخرین وضعیت را بررسی می کنیم.

اوحدی در ادامه گفت: قبل از جلسه روز دوشنبه کمیته مشترک ، احتمالا بنده برای برخی از هماهنگی ها سفر چند روزه ای را به تهران خواهم داشت البته گروه های تفحص ما همچنان در عربستان مستقر خواهند بود و کارشان را با جدیت تمام پیگیری خواهند کرد.

رئیس سازمان حج و زیارت در پایان بیان کرد: فردا آخرین پرواز برگشت حجاج ایرانی از مدینه منوره به سوی میهن اسلامی انجام خواهد گرفت اما گروه های تفحص ما همچنان کارشان را در عربستان ادامه خواهند داد.

آخرین گروه از حجاج ایرانی ساعت ۱۷:۳۰ شنبه ۲۵ مهر ماه مدینه منوره را به مقصد اصفهان ترک خواهند کرد و بدین ترتیب پرونده حج ۹۴ بسته خواهد شد این در حالی است که تلاش ها برای پیگیری ۳۶ تن از مفقودین ایرانی فاجعه منا همچنان با جدیت ادامه دارد.

قرار است تیم ۵ نفره پزشکی قانونی ایران همراه با امکانات DNA بستگان درجه یک مفقودین حادثه و همچنین ۲۹ عزیز دفن شده در مکه به منظور احراز هویت این عزیزان راهی عربستان شوند تا پیگیری ها در این خصوص روند تخصصی تری پیدا کرده و با جدیت بیشتری دنبال شود.

دوم مهر ماه همزمان با عید قربان در پی وقوع فاجعه منا در مسیر رمی جمرات بیش از ۵ هزار نفر از زائران کشورهای مسلمان جان خود را از دست دادند.

کد مطلب 2942229
مهناز قربانی مقانکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها