آقای ظریف! پیگیری حقوق اتباع کشور نشانه اقتدار است

به گزارش خبرنگار مهر، چنانچه هفته پیش در اجلاس بروکسل اعلام شد، مسائل سیاسی و امنیتی منطقه به ویژه سوریه، حضور در نشست ابتدایی کنفرانس امنیتی مونیخ، تحرک مناسبات سیاسی دو کشور و چگونگی اجرای برجام از مهمترین اهداف سفر «فرانک والتر اشتاین مایر» به تهران است.

بنابر این گزارش، اشتاین مایر که هیأتی فرهنگی وی را در این سفر همراهی می کنند، قرار است در تهران با «محمد جواد ظریف»، «حسن روحانی» و «علی لاریجانی» ملاقات هایی داشته باشد.

مطابق اعلام سخنگوی وزارت خارجه آلمان، اشتاین مایر روز یکشنبه از تهران به ریاض می‌رود تا با «عادل الجبیر»، همتای سعودی خود و هم‌چنین با نمایندگان جامعه مدنی و فرهنگی عربستان دیدار و گفتگو کند.

از سویی؛ نکته مهمی که در سفر وزیر خارجه آلمان نباید از سوی دستگاه دیپلماسی کشور مغفول واقع شود، موضوع مهم اتباع ایرانی است که در دوران تحریم و در عین بی گناهی، به بهانه های مختلف مورد تعرض دولت و سیستم قضایی این کشور قرار گرفته اند.

بنابر این گزارش، همان گونه که موضوع بازداشت برخی اتباع غربی در ایران همواره مورد پیگیری مسئولان این کشورها ـ حتی سر میز مذاکرات هسته ای ـ بوده است، از دولت جمهوری اسلامی ایران انتظار می رود که نهایت تلاش خود را برای احقاق حقوق پایمال شده اتباع خود توسط دولت های غربی ـ در این فقره کشور آلمان ـ به کار بندند.

در این باره «یوسف پیرزاده» تاجر ایرانی ـ که سابقه ۱۸ ماه بازداشت طی سال های ۸۵ و ۸۶ را در کشور آلمان به بهانه های واهی دارد ـ در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: «انتظار من از دستگاه دیپلماسی کشور پیگیری حقوق مادی و معنوی پایمال شده ام طی ۱۸ ماه در آلمان است.»

وی می افزاید: «اشتاين ماير شنبه به تهران خواهد آمد و قرار است با مسئولین ایرانی دیدارهایی داشته باشد، لذا درخواست من از مسئولین به ویژه آقای رییس جمهور و وزیر محترم امور خارجه کشورمان این است که در کنار موضوعات مطروحه در این دیدارها، مسئله اينجانب را که در آن كشور به شکل غير قانونى دستگير و ناعادلانه محكوم گرديده ام، مطرح کرده و پیگیر تضییع حقوق من به عنوان یک شهروند جمهوری اسلامی باشند.»

پیرزاده این گونه ادامه می دهد: «چیز عجیبی نیست اگر من از دولتی که شعار بازگرداندن حرمت پاسپورت ایرانی را داده است بخواهم مانند رئيس جمهور امريكا و وزير خارجه آن كشور ـ که به عنوان مثال مدام پیگیر موضوع شخصی مانند «جیسون رضاییان» هستند ـ موضوع اتباع دربند و حقوق پايمال شده آنان و از جمله اينجانب را كه سال هاست در مجلس شوراى اسلامى، نهاد رياست جمهورى و وزارت خارجه مفتوح است مطرح و پیگیری نمایند.»

وی در پایان به خبرنگار مهر گفت: «اجازه دهید از این تریبون به مسئولین کشورم یادآور شوم که پیگیری حقوق اتباع یک کشور نه تنها از سر ضعف نیست که اتفاقا از نشانه های اقتدار یک دولت است، در حالی که تعامل و تحمل يك طرفه چیزی جز زيان و خفت را براى كشور به دنبال نخواهد داشت.»

لازم به ذکر است یوسف پیرزاده تاجر ایرانی در سال ۸۵ با اتهام واهی تلاش برای دور زدن تحریم ها از سوی دولت آلمان مواجه شد و پس از ۱۸ ماه حبس، نهایتا در حالی تبرئه شد که خسارات فراوان مادی و معنوی را متحمل شده بود.