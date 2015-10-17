یونس قیصی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر در بخش رسانه‌ای دارای ظرفیت‌های بالایی است و تعداد افراد زیادی در رسانه‌های این استان مشغول به فعالیت هستند.

وی به موضوعات مطرح‌شده در نشست شورای مرکزی خانه مطبوعات و رسانه استان با استاندار بوشهر اشاره کرد و افزود: یکی از درخواست‌های مطرح شده برگزاری دوره‌های آموزش خبرنگاری در بوشهر بود که استاندار دستور همکاری لازم را برای برگزاری دوره‌های آموزش خبرنگاری صادر کرد.

مشاور امور جوانان استاندار بوشهر اضافه کرد: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با دفتر مطالعات و برنامه‌ريزی رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این دفتر در صورت آماده شدن شرایط لازم، آمادگی خود را برای برگزاری دوره‌های آموزش خبرنگاری در استان بوشهر اعلام کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون شرایط مد نظر این مرکز از سوی استانداری بوشهر فراهم شده و این موضوع به اطلاع خانه مطبوعات و رسانه استان نیز رسانده شده است.

قیصی‌زاده درباره برگزاری این دوره آموزشی بیان کرد: این دوره آموزش خبرنگاری از سوی خانه مطبوعات و رسانه استان بوشهر و با همکاری دفتر مطالعات و برنامه‌ريزی رسانه‌ها برگزار می شود و استانداری بوشهر در نحوه برگزاری، تعیین اساتید و افراد شرکت کننده دخالتی نداشته و تنها حمایت مالی و تسهیل شرایط برگزاری آن را برعهده دارد.

وی افزود: بر اساس اعلام دفتر مطالعات و برنامه‌ريزی رسانه‌ها دروس این دوره شامل روابط عمومی و افکارعمومی، خبرنويسی، گزارش‌نويسی، مصاحبه و شيوه‌نگارش فارسی در مطبوعات است.

مشاور استادار در امور جوانان ابراز امیدواری کرد که خانه مطبوعات و رسانه استان بوشهر هرچه سریعتر نسبت به ثبت نام از خبرنگاران و روزنامه نگاران برای راه اندازی این دوره آموزشی اقدام کند تا زمینه آموزش حرفه‌ای خبرنگاران جوان استان فراهم شده و به ارتقای کیفی رسانه‌های استان بوشهر کمک شود.