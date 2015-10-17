اقتصاددنیا در ۲۴ساعت گذشته/افزایش ۴۳درصدی صادرات نفت به کره جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : وزیر انرژی روسیه چهارشنبه وارد تهران می شود.

سی ان بی سی : کاهش رشد اقتصادی در جهان، چرخ اقتصادی آمریکا را با کندی پیش می برد.

رویترز : شرکت «بریتیش پترولیوم» و شرکت ملی نفت چین با یکدیگر ائتلاف تشکیل می دهند.

بلومبرگ : دولت انگلیس با وضع قوانین جدید موجب تسهیل در حوزه بانکداری شده است.

رویترز : صادرات نفت ایران به کره جنوبی در ماه گذشته میلادی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۳ درصد افزایش نشان می دهد.

فایننشال تریبون : هدف‌گذاری ایران از برداشت گاز از میدان پارس جنوبی ۱۰۰ میلیون متر مکعب در روز است.

آساوشیتدپرس : سود سه ماه سوم شرکت «جنرال الکتریک» با کاهش روبرو بود.

رویترز : به نظر می رسد پول چین به عنوان یکی از ارزهای صندوق بین المللی پول پذیرفته شود.

فایننشال تریبون : ثبات سیاسی و امنیت در ایران از عوامل کلیدی جذب سرمایه گذاران در حوزه انرژی است.

داچ ول : ژاپن برای کاهش بهای انرژی بیشتر از انرژی هسته ای بهره می گیرد.

گلف بیزنس : امارات با کاهش یارانه سوخت، ۲.۵۸ میلیارد دلار ذخیره خواهد کرد.

رویترز : به دلیل احتمال افزایش نرخ بهره بانکی توسط «فدرال رزرو آمریکا»، ارزش دلار در مقابل یورو افزایش یافت.