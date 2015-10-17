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۲۵ مهر ۱۳۹۴، ۹:۱۱

اقتصاددنیا در ۲۴ساعت گذشته/افزایش ۴۳درصدی صادرات نفت به کره جنوبی

اقتصاددنیا در ۲۴ساعت گذشته/افزایش ۴۳درصدی صادرات نفت به کره جنوبی

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : وزیر انرژی روسیه چهارشنبه وارد تهران می شود.

سی ان بی سی : کاهش رشد اقتصادی در جهان، چرخ اقتصادی آمریکا را با کندی پیش می برد.

رویترز : شرکت «بریتیش پترولیوم» و شرکت ملی نفت چین با یکدیگر ائتلاف تشکیل می دهند.

بلومبرگ : دولت انگلیس با وضع قوانین جدید موجب تسهیل در حوزه بانکداری شده است.

رویترز : صادرات نفت ایران به کره جنوبی در ماه گذشته میلادی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۳ درصد افزایش نشان می دهد.

فایننشال تریبون : هدف‌گذاری ایران از برداشت گاز از میدان پارس جنوبی ۱۰۰ میلیون متر مکعب در روز است.

آساوشیتدپرس : سود سه ماه سوم شرکت «جنرال الکتریک» با کاهش روبرو بود.

رویترز : به نظر می رسد پول چین به عنوان یکی از ارزهای صندوق بین المللی پول پذیرفته شود.

فایننشال تریبون : ثبات سیاسی و امنیت در ایران از عوامل کلیدی جذب سرمایه گذاران در حوزه انرژی است.

داچ ول : ژاپن برای کاهش بهای انرژی بیشتر از انرژی هسته ای بهره می گیرد.

گلف بیزنس : امارات با کاهش یارانه سوخت، ۲.۵۸ میلیارد دلار ذخیره خواهد کرد.

رویترز : به دلیل احتمال افزایش نرخ بهره بانکی توسط «فدرال رزرو آمریکا»، ارزش دلار در مقابل یورو افزایش یافت.

 

 

کد مطلب 2942273
علیرضا کمندی

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