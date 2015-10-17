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۲۵ مهر ۱۳۹۴، ۹:۳۰

امام جمعه زنجان:

حسینیه‌ها باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند

حسینیه‌ها باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند

زنجان- نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان با تأکید بر اینکه حسینیه‌ها کانون تحرک و آگاهی بخشی و یک محیط دانش‌افزایی هستند گفت: حسینیه‌ها باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی شامگاه جمعه در مراسم افتتاح حسینیه ثارالله رزمندگان استان زنجان با تأکید بر اینکه حسینیه‌ها باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند افزود: در راستای تحقق این مهم باید مسئولان ذی‌ربط برنامه ریزی لازم را در دستور کار خود قرار دهند.

وی اظهار داشت: آگاهی بخشی در مسیر روشنفکری و جذب جوانان و ایجاد مصونیت فرهنگی در برابر وسوسه‌های دشمنان بیش از بیش باید صورت بگیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان با تأکید براینکه حسینیه‌ها کانون تحرک و آگاهی بخشی و یک محیط دانش‌افزایی است گفت: باید روی این امر تاکید جدی و کارشناسانه کرد.

حجت‌الاسلام خاتمی بابیان اینکه دشمن امروز با جنگ نرم وارد عرصه شده تأکید کرد: باید جوانان نسبت به توطئه‌ها و برنامه‌های شوم دشمن آگاهی لازم را داشته و بصیرت خود را تقویت کنند و در این میان باید برنامه‌های مدون در دستور کار قرار گیرند.

وی افزود: باید حسینیه ثارالله به پایگاه اسلام‌شناسی تبدیل‌شده و از این فضا استفاده لازم و بهینه شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان تصریح کرد: توجه به تدوین برنامه‌های کارشناسی شده خروجی مناسب را در حوزه فرهنگی و دینی به دنبال دارد.

کد مطلب 2942274

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