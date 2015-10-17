به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی شامگاه جمعه در مراسم افتتاح حسینیه ثارالله رزمندگان استان زنجان با تأکید بر اینکه حسینیه‌ها باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند افزود: در راستای تحقق این مهم باید مسئولان ذی‌ربط برنامه ریزی لازم را در دستور کار خود قرار دهند.

وی اظهار داشت: آگاهی بخشی در مسیر روشنفکری و جذب جوانان و ایجاد مصونیت فرهنگی در برابر وسوسه‌های دشمنان بیش از بیش باید صورت بگیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان با تأکید براینکه حسینیه‌ها کانون تحرک و آگاهی بخشی و یک محیط دانش‌افزایی است گفت: باید روی این امر تاکید جدی و کارشناسانه کرد.

حجت‌الاسلام خاتمی بابیان اینکه دشمن امروز با جنگ نرم وارد عرصه شده تأکید کرد: باید جوانان نسبت به توطئه‌ها و برنامه‌های شوم دشمن آگاهی لازم را داشته و بصیرت خود را تقویت کنند و در این میان باید برنامه‌های مدون در دستور کار قرار گیرند.

وی افزود: باید حسینیه ثارالله به پایگاه اسلام‌شناسی تبدیل‌شده و از این فضا استفاده لازم و بهینه شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان تصریح کرد: توجه به تدوین برنامه‌های کارشناسی شده خروجی مناسب را در حوزه فرهنگی و دینی به دنبال دارد.