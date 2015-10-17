نانوپوشش خودترمیم شونده ساخته شد/ کاربرد در ساخت هواپیما

مقداد دالائی، مجری طرح «پوشش ضد خوردگی خودترمیم شونده برپایه سل- ژل» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از روش های حفاظت فعال در برابر خوردگی، استفاده از پوشش های هوشمند است که ماده ضد خوردگی را در ساختار پوشش به طرق مختلف ذخیره می کند که با شروع واکنش خوردگی این ماده آزاد شده و می تواند جلوی این واکنش را بگیرد.

وی افزود: در این طرح پژوهشی، پوششی از جنس «SlOx-ZrOx » سنتز شده است و در ساختار ماتریس سل-ژل محفظه بارگذاری از ترکیبات «هالوسیت» قرار داده می شود و بدین ترتیب با تغییر «PH » ناشی از خوردگی در محیط، ممانعت کننده به صورت فعال در ماتریس آزاد و مانع خوردگی می شود.

مجری این طرح پژوهشی با بیان اینکه پوشش های هوشمند دسته ای از فناوری های پیشرفته حاوی مواد ممانعت کننده هستند، گفت: یکی از پارامترهای مهم در تهیه پوشش های هوشمند، نحوه رها سازی ممانعت کننده ها از آنهاست که اگر این ممانعت کننده ها به طور مستقیم در این پوشش ها وارد شوند دارای اثرات زیانباری مانند شسته شدن پوشش ها، رها سازی سریع و غیر هوشمند بودن خواهد شد.

به گفته وی، همچنین احتمال برهم کنش مابین ممانعت کننده و ماتریس وجود دارد که این امر موجب خسارت دیدن و یا کاهش خصوصیات مقاومتی آن در برابر عوامل نفوذ کننده خوردگی می شود.

دالائی خاطرنشان کرد: قابلیت رهاسازی هدفمند و همچنین جلوگیری از برهم کنش ممانعت کننده با پوشش از جمله مواردی است که در طراحی پوشش های جدید مورد توجه قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه این پوشش در سطوح آلومینیوم، نیکل، تیتانوم و استیل قابل پیاده سازی است، افزود: به وسیله این پوشش، وقتی یک خراش بر روی سطح نفوذ می کند، عامل ضد خوردگی آزاد شده و این خراش بهبود پیدا کرده و خراش پوشیده می شود. در نتیجه عامل ضد خوردگی گرفته خواهد شد.

به گفته دالائی، آلیاژهای فلزی معمولا وقتی در محیط قرار می گیرند خورده می شود و این خوردگی ها می تواند اتمسفری، اسیدی، تنشی و... باشد.

وی در خصوص مزایای این طرح گفت: چسبندگی بسیار خوب به سطح زیرلایه و چسبندگی بسیار خوب رنگ به این پوشش، خودترمیمی بودن پوشش، مصرف کمتر مواد اولیه و کاهش آب مصرفی برای آبکشی سطح پس از پوشش دهی از خصوصیات این طرح به شمار می رود.

دالائی اظهار داشت: از این طرح می توان در پوشش دهی به روی آلومینیوم مورد استفاده در ساخت هواپیماها و کشتی ها، قطعات فلزی مورد استفاده در صنعت پتروشیمی، قطارها و ریل های مسافربری، نماهای آلومینیومی ساختمان استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه این طرح برای اولین بار در ایران اجرایی شده است، یادآور شد: تولید آزمایشگاهی و پایلوت این پوشش ها انجام شده است و اکنون برای صنعتی کردن آن، نیازمند سرمایه گذار هستیم.