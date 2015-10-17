به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از تندیس آیت الله شهید اشرفی اصفهانی چهارمین شهید محراب صبح امروز شنبه با حضور حجت الاسلام سید علی خمینی یادگار امام راحل و مسئولان استانی در کرمانشاه برگزار شد.

همچنین گلباران مزار شهدای کرمانشاه و عطر افشانی مزار آیت الله اشرفی اصفهانی نیز از دیگر برنامه هایی بود که صبح امروز با حضور مسئولان برگزار شد.

پس از آن حجت الاسلام و المسلمین سید علی خمینی در منزلی که آیت الله شهید اشرفی اصفهانی در آن سکونت داشت حضور پیدا کرد.

وی در این دیدار شهید اشرفی را به عنوان عالمی فرهیخته و مجاهدی نستوه معرفی کرد و اظهار داشت: از همان ابتدای انقلاب که امام (ره) برای اداره کشور برنامه داشتند، علمایی نظیر شهید اشرفی را برای بلاد اسلامی انتخاب کرد و از پتانسیلی که این افراد داشتند استفاده شد.

حجت الاسلام خمینی افزود: بارها اعلام کرده ام که عالم یک شهر شدن کار دشواری است و اینگونه نیست که فردی عمامه به سر وارد مکانی شده و بلافاصله محل رجوع و اعتماد مردم شود.

وی تصریح کرد: جلب اعتماد مردم مستلزم یک عمر زندگی خالصانه بوده و در این صورت است که آن فرد پس از گذشت ۳۰ یا ۴۰ سال می تواند مورد اعتماد مردم و منشا اثر باشد.

حجت الاسلام خمینی ادامه داد: اینگونه نیست که توقع داشته باشیم از ابتدای ورود یک عالم به شهر و مکانی مردم به او اعتماد کنند که شهید اشرفی با سالم زندگی کردن خود توانست این اعتماد را به دست اورد.

وی با بیان اینکه کسی که بخواهد حکم عالم داشته باشد باید رفتار خود و فرزندانش حساب شده و بر روی مواضعی باشد، بر لزوم ثبت و حفظ بیت آیت الله اشرفی اصفهانی تاکید کرد.

گفتنی است، بازدید از بیت آیت الله نجومی از دیگر برنامه هایی بود که با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید علی خمینی انجام شد.