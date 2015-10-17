حجت الاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اشعار و مداحی های بی محتوا، حرمت مجالس عزاداری را از بین می برد، تصریح کرد: یکی از آسیب های جدی مراسمات مذهبی، اشعار و مداحی آلوده به خرافات است.

وی با تاکید به اینکه این اشعار بدعت هایی است که دشمنان برای نابودی اسلام به طرق مختلف وارد مراسمات مذهبی کرده اند، متذکر شد: وظیفه مداحان رساندن پیام مکتب عاشورا و ذلت ناپذیری و مبارزه با ظلم و بی عدالتی به تمام جهانیان است تا در سایه آن زمینه ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود(عج) فراهم شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان رساندن پیام عاشورا «هیهات من الذله»، را وظیفه اصلی مداحان عنوان کرد و افزود: هنر مداحی از جمله هنرهایی است که مورد توجه ائمه معصومین(ع) و شامل عنایات خاص آن بزرگواران است.

ستوده تاکید دارد که ذکر مناقب و بیان ویژگی های اخلاقی و گریه بر مصائب آنان به‌ویژه گریه بر مصائب حضرت اباعبدالله الحسین (ع) دارای ارج و منقبت بسیار زیادی است و برهمین اسا نقش و جایگاه مداحان در بیان حقایق و نقل و تحلیل صحیح وقایع و معارف مربوط به اهل بیت بسیار خطیر و مهم است.

وی افزود: با وجود گذشت بیش از یک هزار سال از مصیبت شهادت امام حسین(ع) و یاران وفادارش، نه تنها از عمق این حادثه کاسته نشده، بلکه هرچه می‌گذرد، عاشورا قلمروی گسترده‌تر شده و آیین‌های عزاداری باشکوه بیشتری برگزار می‌شود.