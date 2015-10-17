نرخ جدید گوشت قرمز در زنجان تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ناصر فغفوری افزود: با توجه به دستور استاندار و مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر تعیین قیمت جدید گوشت قرمز در استان نرخ جدید گوشت در استان تعیین شد.
وی در خصوص بالا بودن قیمت گوشت در استان زنجان نسبت به میانگین کشوری اظهار کرد: تاکنون قیمت گوشت در این استان بیش از میانگین کشوری بود که با تعیین نرخهای جدید و کاهش سه هزارتومانی قیمتها بهطور میانگین شاهد یکسانسازی قیمت گوشت با میانگین کشوری هستیم.
فغفوری بابیان اینکه قیمت گوشت گاوی نر ران و سردست از ۳۴ هزار تومان به ۳۱ هزار تومان کاهشیافته است، عنوان کرد: گوشت گاوی نر مخلوط بدون استخوان ۲۹ هزار تومان، گوشت مادهگاوی ران، سردست و گردن ۲۸ هزار تومان و گوشت مخلوط ۲۵ هزار تومان تعیینشده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: قیمت گوشت گوسفندی نر نیز بهصورت شقه ۲۶ هزار تومان، ران و سردست ۲۸ هزار تومان، گوشت مخلوط ۲۶ هزار تومان و دنده و سینه ۱۸ هزار تومان تعیین و ابلاغشده است.
فغفوری ادامه داد: قیمت گوشت ماده گوسفندی بهصورت شقه ۲۴ هزار تومان، ران و سردست ۲۷ هزار تومان، گوشت مخلوط ۲۴ هزار تومان و دنده و سینه ۱۷ هزار تومان تعیین شد.
وی ادامه داد: در محاسبات فوق قیمت دام زنده حدود هر کیلو ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان لحاظ شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: بهواسطه تمهیدات و هماهنگی صورت گرفته با دامپزشکی استان امکان ورود دامهای تحت نظارت دامپزشکی از سایر استانها به این استان فراهمشده است.
فغفوری اظهار کرد: رویهها بهگونهای ترسیمشده که با حذف واسطهها شاهد کاهش قیمت گوشت و ارائه گوشت به مصرفکننده باقیمت منطقی و متعارف باشیم که در این راستا باید قصابان در تهیه گوشت موردنیاز خود از واسطههای کمتری استفاده کنند تا فعالیتشان از توجیه اقتصادی لازم برخوردار باشد.
وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه تنظیم بازار مقررشده قیمتها بهصورت سه ماهه از سوی سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه و بررسیهای لازم در این خصوص انجام شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به بازرسیهای صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد و خاطرنشان کرد: با ابلاغ نرخهای جدید گوشت، نظارتهای لازم از طریق بازرسان اتاق اصناف در سطح استان آغازشده و با متخلفین در این زمینه برخوردهای لازم صورت خواهد گرفت.
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