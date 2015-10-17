نخستین پیروزی برای دو تیم/ نیروزی زمینی بازی درگیرانه را برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، هفته نخست بیست و پنجمین دوره لیگ برتر واترپلو با برگزاری دو دیدار در استخر ٩دی مجموعه ورزشی شیرودی به پایان رسید. در پایان مسابقات این روز تیم های دانشگاه آزاد اسلامی و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی نخستین پیروزی خود را کسب کردند.

ابتدا دانشگاه آزاد مقابل شهید نوفلاح به آب زد. در این دیدار دانشگاه قوی تر ظاهر شد و با حساب ١٨ بر ۶ حریف خود را از پیش رو برداشت تا نخستین پیروزی خود در راه دفاع از عنوان قهرمانی را جشن بگیرد.

در دومین بازی فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، نایب قهرمان فصل پیش و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مقابل هم صف آرایی کردند. مسابقه درگیرانه، پر فراز و نشیب و غیر قابل پیش بینی که در نهایت ١٢-١١ به سود تیم تازه لیگ برتری شده نیروی زمینی به پایان رسید.

در این دو مسابقه امیر آذرخش، امیرحسین صفابخش، نادر غفوری و مسعود رضوانی داوری کردند. هادی بیک و سیروس طاهریان هم ناظران فدراسیون در استخر ۹دی بودند.

نفت و گاز گچساران، نفت امیدیه و شهید شهبازی زنجان در هفته نخست مسابقه‌ای نداشتند.