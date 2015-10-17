۱۰ هزار کمک پرستار وارد بیمارستان ها می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزابیگی جمعه شب در برنامه نبض که در آستانه اجرای گام چهارم طرح تحول سلامت، با تاکید بر اینکه دست اندرکاران نظام سلامت باید متوازن حرکت کنند تا با رشد یک جانبه مواجه نشوند، گفت: در مسیر اجرای طرح، تحول سلامت دو اقدام اساسی صورت گرفت. پیش از اجرای این طرح تمام کارکنان نظام سلامت به خصوص پرستاران با کمبود نیرو مواجه بودند. همچنین از دهه ۷۰ نوع کارانه ها و نظام پرداخت به حق مورد نقد بود.

وی ادامه داد: مجوز تامین ۷ هزار نیروی بالینی با اولویت پرستار - بیش از دو سوم آنها را پرستاران تشکیل می دهند - برای بخش های تازه تاسیس، داده شده که روند آن در حال انجام است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که از آغاز اجرای طرح تحول سلامت تا کنون ۹ هزار پرستار بکارگیری شده اند، خاطرنشان کرد: همچنین به منظور ایجاد امنیت شغلی برای پرستاران و مقابله با بکارگیری آنها در شرایط نامطلوب «موسسه کار آفرینان آوا سلامت» نسبت به بکارگیری بخشی از پرستاران اقدام کرده و خرید خدمت انجام می دهد.

میرزابیگی با اشاره به اختصاص ۸۸۰ میلیارد تومان به منظور تامین اعتبار پرداخت کارانه ها در نظام پرداخت، گفت: در گذشته نوع توزیع کارانه ها مشخص نبود، اصول آن محکم بود اما در فروع آن ایراداتی وجود داشت، لذا اصلاحاتی صورت گرفت. البته بر اساس اجماع نظر پرستاران، آنها مخیر به انتخاب هر یک از روش های پرداخت فعلی و قبلی هستند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به نیاز کشور به ۲۶۰ هزار گروه، خاطرنشان کرد: این در حالی است که اکنون ۱۴۰هزار نفر گروه پرستاری در کشور وجود دارد زیرا تنها در بیمارستان نیاز به پرستار نیست و اماکن دیگری نیز به این نوع خدمات نیاز دارند.

وی با تاکید بر اینکه اگر لایحه ای برای ساماندهی نظام پرداخت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده برای حل مشکلات پرستاری بوده است، خاطرنشان کرد: قانون تعرفه خدمات پرستاری بلاتکلیف بود، اما اکنون در شورای عالی بیمه در حال بررسی است همچنین در چند بیمارستان اجرای آزمایشی آن انجام می شود.

میرزابیگی با اشاره به اینکه پایه این نوع پرداخت از دهه ۷۰ گذاشته شد، گفت: برخی انتظار دارند در مدت زمان کوتاهی این قانون برداشته شود این در حالی است که اکنون از ۱۶ به ۲۷ درصد تعرفه پرداختی رسیده ایم و در آینده به وضعیت مطلوب تری نیز می رسیم.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه باید همزمان با افزایش مجوزهای تامین نیرو، تعداد تربیت شده های رشته پرستاری را نیز افزایش داد، اذعان کرد: از ابتدای امسال ظرفیت پذیرش دانشجوی پرستاری در ۱۸۰ دانشکده دو برابر شده است.

وی ادامه داد: بر خلاف گذشته باید برای پذیرش دانشجویان جدید از فضاهای بیمارستانی استفاده کرد. همچنین معاونت آموزشی برنامه جدید آموزش پرستاری را به زودی اعلام می کند. در سطوح ارشد و تخصصی نیز اخبار و برنامه های خوبی که به زودی اعلام و اجرا می شود.

میرزابیگی با بیان اینکه هیچ جای دنیا برای انجام خدمات اولیه از افرادی که چهار سال تحصیل کرده اند استفاده نمی شود، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه خدمات اولیه از وظایف پرستاران نبود بخش عمده ای از آنها این امور را انجام نمی دادند و حتی در مواردی به ناچار بر عهده همراه بیمار قرار می گرفت. لذا تعداد ۱۰ هزار نفر برای اجرای این امور با عنوان کمک پرستار یا بهیاری یک ساله، در حال آموزش دیدن هستند.

وی با بیان اینکه کمبود نیروی پرستاری موضوعی است که خود به عنوان معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی آن را تایید می کنم، اظهار کرد: چندین سال است موضوع کمبود پرستار را مطرح می کنیم و اکنون در حال اجرای برنامه های اساسی برای حل این موضوع هستیم. بدین منظور سند عرضه و تقاضا در این حوزه تدوین می شود این در حالی است که تا پیش از این چنین برنامه ای وجود نداشت.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در پایان تاکید کرد: اعتبارات پاویون های پرستاری پرداخت شده و بیمارستان ها در حال تکمیل آن هستند. همچنین پروانه صلاحیت حرفه ای نیز در دستور کار است.