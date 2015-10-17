۳۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی ابهر به کشت گندم اختصاص یافت

علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بوجاری دانه های گندم در شهرستان ابهر شروع شده است، افزود: امسال پیش بینی می شود ۳۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان ابهر به کشت گندم اختصاص یابد.

وی اظهار داشت: بوجاری همان پاک کردن و یک دست کردن بذر گندم است و این فرآیند تاثیر جدی در جدا کردن ناخالصی ها و سن گندم دارد.

مدیر جهاد کشارزی شهرستان ابهر گفت: توجه به بوجاری بذر گندم تاثیر جدی در کیفیت گندم دارد و در این میان سازمان جهاد کشاورزی بر این امر تاکید جدی دارد.

محمدی تاکید کرد: در دو نقطه شهرستان دو واحد بوجاری راه اندازی شده تا کشاورزان گندم بذری خود را بوجاری کنند.

وی افزود: شهرستان ابهر در بحث تولید گندم با کیفیت عملکرد خوبی را در استان زنجان دارد.