به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر بخش نمایشنامه نویسی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با ابراز خرسندی از استقبال علاقه مندان شرکت کننده در این بخش، اعلام کرد: اسامی پذیرفته شدگان نهایی بخش نمایشنامه نویسی پنجم آبان ماه به اطلاع عموم می رسد.

وی افزود: خوشبختانه در بخش نمایشنامه نویسی تا پایان مهلت اعلام شده ارسال آثار، بیش از ۳۰۰ نمایشنامه متقاضی حضور در این بخش شدند. حضور نمایشنامه نویسان در رده های سنی مختلف از شهرهای گوناگون کشور که ترکیبی از جوانان علاقه مند تا پیشکسوتان این عرصه بودند باعث شگفتی و خرسندی برگزار کنندگان این دوره جشنواره شد.

صدیقی با اشاره به برنامه ریزی انجام شده به منظور اعلام آثار پذیرفته شده در جشنواره گفت: به دلیل حضور این تعداد نمایشنامه های متقاضی، ستاد جشنواره تصمیم گرفت تا کیفیت بررسی را فدای سرعت نکند و از همین رو فرآیند بررسی و انتخاب نمایشنامه های پذیرفته شده در جشنواره اندکی به طول انجامید که با پوزش از همه هنرمندان ارجمند متقاضی شرکت در این بخش، اسامی پذیرفته شدگان نهایی بخش نمایشنامه نویسی، روز سه شنبه پنجم آبان ماه امسال اعلام می شود.

سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، بهمن ماه امسال به دبیری سعید اسدی برگزار می شود.