هفتمین سمپوزیوم برندگان خود را شناخت/ آرزوی ایجاد باغ مجسمه

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه هفتمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران شامگاه ۲۴ مهر با حضور احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران، علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت ارشاد، سیدمحمد جواد شوشتری مشاور و مدیرکل دفتر شهرداری تهران، منصور باقرصاد معاونت خدمات شهری، عیسی علیزاده رییس سازمان زیباسازی تهران، برزین ضرغامی مدیرکل ارشاد تهران به همراه جمعی دیگر از مدیران شهری و هنرمند برجسته مجسمه سازی در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

در آغاز مراسم اختتامیه هفتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران باقرصاد خطاب به هنرمندان گفت: هنر موهبتی است که خداوند در وجود انسان قرار می دهد تا با پشتکار و تلاش آنرا به منصه ظهور برساند. شما در این سمپوزیوم با ساخت مجسمه های سنگی و آهنی، هنرتان را برای مردم به یادگار گذاشته اید تا برای همیشه در تاریخ باقی بماند.

همچنین سید مجتبی موسوی دبیر هفتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران در این آیین با اشاره به اینکه سمپوزیوم تهران جزو ۳۰ سمپوزیوم کلان دنیا شناخته شده است، اظهار کرد: سمپوزیوم تهران از سال ۹۰ توسط سازمان زیباسازی آغاز شد و پس از آن به جریانی تثبیت شده تبدیل شد. به طوری که اکنون به برند مهم هنری در تهران و سطح بین المللی تبدیل شده است.

وی استفاده همزمان از دو متریال سنگ و آهن را مهم‌ترین تفاوت سمپوزیوم هفتم با دوره های پیش دانست و گفت: با تصمیم شورای سیاست‌گذاری در این دوره از ۲ متریال سنگ و آهن استفاده کردیم و به اذعان برگزارکنندگان با این کار ۲ سمپوزیوم را در دل یک سمپوزیوم برپا کردیم.

برگزاری هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران در فاصله زمانی کمتر از یک سال

موسوی درباره ترکیب هنرمندان شرکت کننده نیز عنوان کرد: در بخش اصلی ۲۳ هنرمند و در بخش دانشجویی ۱۰ هنرمند شرکت کردند. در بخش اصلی ۱۴ هنرمند خارجی و ۹ هنرمند ایرانی حضور یافتند. بر این اساس در بخش سنگ ۹ هنرمند خارجی و ۵ هنرمند ایرانی و در بخش آهن ۵ هنرمند خارجی و ۴ هنرمند ایرانی حضور یافتند.

وی در پایان سخنان خود از برگزاری هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران در فاصله زمانی کمتر از یک سال دیگر خبر داد و از طاهر شیخ الحکمایی که به عنوان هنرمند مدعو در سمپوزیوم هفتم حضور داشت قدردانی کرد.

در بخش عکس سمپوزیوم ۷ هزار و ۸۴۲ نفر حضور یافتند که در نهایت ۱۲۸ عکس از ۱۲۰۳ فریم عکس انتخاب و به بخش داوری راه پیدا کرد. در بخش غیرحرفه ای مرضیه سرسریان، سینا شیری و بتول ترابی شایسته تقدیر شدند. همچنین سینا شیری رتبه دوم در بخش عکاسی غیرحرفه ای و پویان جوان خوش دل نیز نفر برگزیده این بخش شد.

در بخش حرفه ای نیز، یاسر مروت و شایان جوان خوش دل شایسته تقدیر شدند و خسرو احدزاده، شایان جوان خوش دل و مرجان اصلانی به عنوان برگزیدگان حرفه ای به ترتیب نفرات اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

پخش مستند سیدعلی اکبر صنعتی و تجلیل از این هنرمند برجسته کشور بخش دیگری بود که در این آیین برگزار شد.

مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران در این مراسم عنوان کرد: بزودی موزه علی اکبر صنعتی به همت شهرداری در میدان امام خمینی به بهره برداری می رسد تا در کنار موزه دیگر وی در کرمان شاهد به نمایش درآمدن آثار این هنرمند در این موزه باشیم.

سازمان زیباسازی به دنبال برگزاری سمپوزیوم فضایی را به عنوان باغ مجسمه در نظر بگیرد

وی با اشاره به اینکه مجسمه سازی با متریال آهن، چوب و سنگ در ایران سبقه طولانی دارد، اظهار کرد: کافیست نگاهی به بنای تخت جمشید بیاندازیم تا متوجه سابقه طولانی مجسمه سازی در کشورمان شویم. از این رو امیدوارم از هنرمندان مجسمه ساز بیش از پیش حمایت شود.

مسجدجامعی همچنین گفت: امیدوارم سازمان زیباسازی به دنبال برگزاری سمپوزیوم فضایی را به عنوان باغ مجسمه در نظر بگیرد تا مجسمه ها به خوبی به نمایش گذاشته شوند و در گزارش عملکرد سال آینده دبیر سمپوزیوم در مورد ایجاد فضاهای هنری جدید در شهر اطلاعات خوبی به دست آوریم.

در بخش سنگ، مجسمه شهریار رضایی شایسته تقدیر شد. همچنین سودونگ چو هنرمند کره ای و مینگ شنگ وو هنرمند تایوانی به طور مشترک مقام اول و مهدی سیفی و استفانو گراتاورلا از ایتالیا به طور مشترک مقام دوم را به خود اختصاص دادند.

سودونگ چو پی بعد از دریافت تندیس خود گفت: من هنرمندی از کره هستم. به نظر من برای هنر نمی‌توان حد و مرزی قائل بود. درک هنر پیامی برای صلح جهانی است تا در کنار هم جهانی آکنده از صلح و زیبایی بسازیم.

در بخش فلز آثار آنتونینا وزخولنا از روسیه و تیری ویرا از پرتغال به طور مشترک شایسته تقدیر شدند. پل گیولن از پرو و امیر وفایی نیز به ترتیب جوایز اول و دوم سمپوزیوم را به خود اختصاص دادند.

در پایان در بخش انتخاب اثر توسط مخاطبان نیز مجسمه فرزین هدایت زاده در بخش آهن توسط مخاطبان انتخاب شد.