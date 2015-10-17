تغییر استراتژی آمریکا در افغانستان/ دروغگویی در مبارزه با تروریسم

گروه بین الملل- سید احمد موسوی مبلّغ: همانگونه که انتظار می رفت، پروژه نا امن سازی افغانستان از طریق ایجاد درگیری میان طالبان و دولت این کشور به نتیجه رسید و باراک اوباماما رئیس جمهور آمریکا رسما ازتغییر استراتژی این کشور در خصوص افغانستان و تداوم حضور نیروهای نظامی کشورش در افغانستان خبر داد.

رئیس جهمور آمریکا اعلام کرد که برخلاف برنامه پیش بینی شده قبلی، بخش عمده ای از نیروهای نظامی آمریکا پس از پایان سال ۲۰۱۶ میلادی هم در افغانستان خواهند ماند.

هم اکنون حدود ۹۸۰۰ نیروی نظامی آمریکایی در افغانستان حضور دارند که قرار بود در پایان سال ۲۰۱۶ میلادی، فقط ۱۰۰۰ نفر از این نیروها به منظور آموزش نیروهای نظامی افغانستانی در این کشور باقی بمانند.

وزیر دفاع آمریکا گفته است که پس از سال ۲۰۱۶، بر خلاف برنامه ریزی های قبلی، حدود ۵۵۰۰ نیروی نظامی آمریکا در افغانستان باقی خواهند ماند.

رئیس جمهور آمریکا خطاب به مردم کشورش گفت که می داند هموطنانش از این جنگ خسته شده اند و خود او نیز طرفدار جنگ های بلند مدتی که تامین کننده منافع ملی و امنیت آمریکا نباشد نیست. این سخن آشکارا بدین معناست که ماحصل تداوم جنگ در افغانستان، صرفا تامین امنیت آمریکاست و در این میان، هیچ اهمیتی ندارد که چه تعداد از مردم بی دفاع افغانستان به خاطر تامین منافع و امنیت آمریکا جان خود را از دست خواهند داد.

اوباما تاکید کرد نیروهای نظامی آمریکا تا زمانی در افغانستان خواهند ماند که طالبان به یک توافق ماندگار با دولت کابل برسند.

رئیس جمهور آمریکا در حالی این اظهار نظر را کرده است که طالبان اعلام کرده اند تا لحظه ای که حتی یک نیروی خارجی در افغانستان حضور داشته باشد، دست از جنگ نخواهند کشید.

همزمان با این اعلام نظرها، جنگ در نقاط مختلف افغانستان میان نیروهای دولتی و طالبان همچنان ادامه دارد.

در غزنی، جنگ وارد چندمین روز خود شده است و علیرغم اینکه طالبان نتوانسته اند وارد شهر عزنی شوند، اما کماکان در اطراف شهر استراتژیک غزنی در حال نبرد بوده و تلاش می کنند تا این شهر مهم را به کنترل خود در آورند.

«ملا اختر منصور» رهبر جدید طالبان طی هفته گذشته حداقل پنج روز در فرمانداری ناوه استان غزنی حضور داشته و سازماندهی جنگ برای تصرف شهر غزنی را شخصا مدیریت می کرده است.

شاهراه مهم کابل ـ هرات نیز به دلیل همین درگیری ها، طی پنج روز گذشته بر روی انواع خود روها و مسافرین بسته بوده و بیم آن می رود که به دلیل بسته شدن مسیر تامین مواد غذایی و سوخت، نرخ این مواد نیز در کابل و سایر نقاط افغانستان رو به افزایش بگذارد.

در استان قندوز هم هرچند که مرکز این استان در کنترل دولت افغانستان است و طالبان نیز رسما عقب نشینی خود از مرکز قندوز را اعلام کرده اند، اما کماکان درگیری های شدید در فرمانداری های مهم امام صاحب و برخی نقاط دیگر ادامه دارد.

استان فاریاب در شمال غرب افغانستان نیز صحنه درگیری های گسترده میان طرفین است.

دقیقا چهارده سال پس از حضور صدها هزار نیروی نظامی خارجی در افغانستان و صرف میلیاردها دلار بودجه و کشته و زخمی شدن صدها هزار نفراز مردم بی دفاع، این کشور دقیقا به وضعیت بیست سال قبل برگشته است. وضعیتی که در آن طالبان با قدرت تمام، شهر های مختلف افغانستان را یکی پس از دیگری تصرف می کردند و به عنوان یک تهدید، برای امنیت منطقه و ساکنان این کشور مطرح می شدند.

قدرت یافتن مجدد طالبان که سقوط قندوز، شاه بیت آن بود، ظاهرا موجب شده است که آمریکا در استراتژی خود در مورد افغانستان تغییر ایجاد کرده و دستور دهد نیروهای بیشتری از نظامیان آمریکا، به مدت نامعلومی در افغانستان باقی بمانند.

اما نکته قابل دقت این است که اوباما در سخنان خود تاکید کرد که نیروهای نظامی اش تا حصول یک توافق ماندگار میان دولت کابل و طالبان در افغانستان خواهند ماند.

این بخش از سخنان باراک اوباما بدین معناست که در استراتژی آمریکا در خصوص افغانستان، تعییرات بنیادینی پدید آمده و این تغییرات، شامل تعاریف این کشور از تروریسم و گروههای تروریستی نیز می شود.

آمریکا که با شعار مبارزه با تروریزم و مواد مخدر و از بین بردن طالبان، پا به افغانستان نهاد، طی چهارده سال گذشته، همواره از گروه طالبان به عنوان یک گروه تروریستی و خطرناک برای منطقه و جهان یاد کرده و اصرار داشته است که قدرت یافتن این گروه، امنیت جهان را با خطر مواجه خواهد ساخت، اما استراتژی امروز آمریکا مشتمل بر حصول یک توافق ماندگار میان طالبان و دولتی است که آمریکا به عنوان یک دولت ضد تروریزم و ضد طالبان در کابل از آن حمایت کرده است.

تغییر رویکرد آمریکا بدین معناست که از دیدگاه این کشور، یا طالبان جزء گروههای تروریستی به حساب نمی آید و فقط در حد یک گروه مخالف دولت افغانستان شمرده می شود که در این صورت، صدها هزار نفر از مردم غیر نظامی افغانستان را با توسل به یک دروغ بزرگ به کشتن داده و یا اینکه هنوز هم طالبان یک گروه تروریستی هست، اما آمریکا برای رسیدن به منافع خود، ادعای دروغین مبارزه با تروریزم را سر داده و به تمام جهانیان و مردم افغانستان در رابطه با شعار مبارزه با تروریزم دروغ گفته است.