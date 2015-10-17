۱۲۰ ورزشکار در بخش ورزش جانبازان و معلولان فعالیت می کنند

عبد الرحمان قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۱۲۰ ورزشکار در بخش حرفه ای و قهرمانی حوزه معلولان و جانبازان در رشته های مختلف ورزشی در این استان، اظهار داشت: این ورزشکاران در رشته های ورزشی تیر اندازی با تفنگ بادی و کمان، بسکتبال، والیبال، وزنه برداری و... فعالیت می کنند.

وی افزود: بسیاری از این ورزشکاران توانسته اند در مسابقات ملی و بین المللی افتخارات ارزشمندی کسب کنند.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: هیئت ورزشی معلولان و جانبازان در تمام شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری فعال است و این هیئت یکی از فعال ترین هیئت های ورزشی استان به شمار می رود.

وی یادآور شد: بسیاری از معلولان و جانبازان استان چهارمحال و بختیاری با اراده قوی خود توانسته اند برای استان مدال آور شوند و در مسابقات مختلف ورزشی در سطح کشور خوش درخشیده اند.

عبدالرحمان قاسمی بیان کرد: چهارمحال و بختیاری یکی از استان پر ظرفیت برای توسعه ورزشی است که دارای استعداد های ورزشی مختلف است.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: باید با توسعه زیر ساخت های ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری، زمینه قهرمان پروری در رشته های مختلف ورزشی را فراهم کرد.