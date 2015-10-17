حق چاپ و نشر پنج کودکانه ایرانی به ناشر خارجی واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی، دکتر مسعود کوثری مدیر عامل انتشارات علمی و فرهنگی در این زمنیه اظهار کرد: به دنبال درخواست تعدادی از ناشرین مطرح خارج از کشور، حق چاپ و نشر پنج عنوان کتاب از سوی این ناشر واگذار شد.

وی افزود: به تازگی کپی رایت مجموعۀ پنج عنوانی «این بود که...» به ناشری بین المللی از کشور ترکیه فروخته شده که به زودی به زبان ترکی استانبولی ترجمه و در اختیار مخاطبان خود قرار خواهد گرفت. این مجموعه در حوزۀ ادبیات کودک و به صورت دوزبانۀ فارسی و انگلیسی توسط هوشنگ معمار زاده نگاشته شده و در زمرۀ پرفروش های این انتشارات قرار دارد.

کوثری هم چنین اظهار کرد رایزنی هایی بین انتشارات علمی و فرهنگی با پنج ناشر بین المللی خارجی برای فروش کپی رایت بیست عنوان دیگر از کتاب‌های حوزه کودک این ناشر در جریان است.

مدیر عامل انتشارات علمی و فرهنگی در ادامه، عرضۀ مناسب کتابهای فوق همراه با نشست های فرهنگی تعاملی را از ابزار لازم برای انجام فرآیند فروش کپی رایت دانسته و گفت کپی رایت مجموعۀ «این بود که...» با تیراژ ده هزار نسخه و به قیمت هشت درصد قیمت پشت جلد واگذار شده که آغاز بسیار خوبی برای این کار تلقی می‌شود.

وی حضور تاثیرگذار در عرصه های فرهنگی بین المللی و ترویج فرهنگ ملی در جهان را در کنار سودآوری، از اهداف انجام چنین طرحهایی برشمرده و تصریح کرد: فروش حق چاپ و انتشار آثار تالیفی، یکی از مهم ترین برنامه های واحد بین الملل انتشارات علمی و فرهنگی است.