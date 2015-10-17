سقوط جرثقیل در خیابان خیام/ ترافیک سنگین در محدوده بازار

سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات حادثه جدا شدن جرثقیل در محدوده خیابان خیام، تقاطع امام خمینی(ره)، گفت: از شب گذشته وقوع این حادثه به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله اکیپ‌های امدادی در محل حادثه حضور یافتند. با حضور نجاتگران آتش‌نشانی در محل حادثه مشخص شد قسمت نگهدارنده یک جرثقیل به دلیل فرسودگی جدا شده و جرثقیل در وضعیت ناپایداری قرار دارد.

وی با اعلام اینکه خوشبختانه در مجاورت محل نصب جرثقیل یک ساختمان هشت‌طبقه نیمه‌کاره وجود دارد، افزود: در حال حاضر همه بار خطرناک جرثقیل متوجه این ساختمان نیمه‌کاره است و برای مردم و عابران و خودروهای عبوری خطری ندارد؛ هر چند که علاوه بر سه ایستگاه آتش‌نشانی، ماموران پلیس راهور نیز در محل حادثه حضور دارند و نسبت به ایمن‌سازی محل اقدام کرده‌اند.

ملکی گفت: پیمانکار ساختمان از دقایق اولیه وقوع حادثه در محل حضور داشت و اعلام کرده است برای مهار جرثقیل از رده خارج شده که وضعیت ناپایداری نیز دارد و هر آن امکان سقوط آن وجود دارد، تقاضای دو دستگاه جرثقیل کرده‌ایم که تا رسیدن به محل حادثه زمان می‌برد.

وی با اعلام اینکه فعلا برای هیچ‌ کسی وجود جرثقیل خطر ندارد، گفت: عوامل پلیس راهور مسیرهای منتهی به خیابان را مسدود کرده‌اند.

بنا بر این گزارش، سرهنگ مراد مرادی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و آموزش ترافیک پلیس راهور با اعلام اینکه از همان دقایق اولیه بامداد ماموران پلیس راهور در خیابان خیام حضور داشته و همکاری با نجاتگران آتش‌نشانی را در دستور کار خود قرار داده‌اند، افزود: مسیر منتهی به خیابان خیام برای جلوگیری از خطر سقوط احتمالی فعلا مسدود است و ترافیک با کندی در این خیابان پرتردد ادامه دارد.

وی با هشدار به رانندگان برای رعایت اصول ایمنی، از آنها خواست برای عبور از خیابان خیام از مسیرهای جایگزین استفاده کنند و به توصیه‌های ماموران پلیس راهور حاضر در صحنه گوش فرا دهند.

به گزارش مهر، عملیات مهار جرثقیل معلق همچنان در محدوده خیابان خیام، تقاطع امام خمینی(ره) ادامه دارد.