سوشا مکانی یک جلسه از همراهی تیم فوتبال پرسپولیس محروم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار تیم های پرسپولیس و ملوان انزلی از سری مسابقات جام حذفی که در تاریخ ۲۹ شهریور ۹۴ برگزار شد، نیک سیرت مترجم تیم پرسپولیس بدون توجه به وظایف محوله اقدام به اعتراض مکرر به داور مسابقه کرد که به استناد بند ۵ ماده ۶۶ آیین نامه انضباطی به پرداخت بیست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

پایان رافت مربی تیم ملوان به دلیل نقض مقررات و ورود به زمین بازی به استناد بند ۵ ماده ۶۶ آیین نامه انضباطی توبیخ کتبی شد.

در این دیدار تماشاگران دو تیم مرتکب تخلفات، فحاشی به داور و تیم مقابل شدند که به استناد ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی باشگاه های پرسپولیس و ملوان انزلی هرکدام به پرداخت یکصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

همچنین سوشا مکانی دروازه بان تیم پرسپولیس در این دیدار رفتار زننده از خود بروز داد که به همین منظور دو بار جهت ادای توضیحات به کمیته انضباطی دعوت شد. پرونده در دعوت نخست به دلیل همراهی وی با تیم ملی در خارج از کشور به ۱۹ مهرماه موکول شد که در این روز هم بدون هیچگونه اطلاعی از حضور در جلسه خودداری کرد. سوشا مکانی به استناد بند ۵ ماده ۶۶ آیین نامه انضباطی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه در اولین مسابقه رسمی محروم و به پرداخت پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

تیم پرسپولیس به دلیل در اختیار داشتن پنج بازیکن اخطاری به استناد ماده ۶۹ آیین نامه انضباطی به پرداخت چهل میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. آرای صادره قطعی است.