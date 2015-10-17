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۲۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۴۸

مسابقات فوتسال امیدهای کشور در قم؛

مس سونگون با شکست برابر مقاومت قرچک فرصت صعود را از دست داد

مس سونگون با شکست برابر مقاومت قرچک فرصت صعود را از دست داد

قم - تیم‌ فوتسال مس سونگون با شکست برابر مقاومت قرچک در دور سوم از مرحله ماقبل نهایی لیگ دسته اول فوتسال امیدهای کشور در قم فرصت صعود را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های فوتسال لیگ دسته اول امید باشگاه‌های کشور صبح شنبه در قم ادامه یافت و تیم فوتسال مس سونگون برابر مقاومت قرچک شکست خورد.

در این مسابقه که در سالن شهدای بهزیستی قم برگزار شد جدال پرگل دو تیم در یک بازی زیبا و دیدنی در ‌‌‌نهایت با پیروزی ۸ بر ۵ تیم مقاومت قرچک خاتمه پیدا کرد تا مقاومت قرچک در آستانه صعود قرار گیرد.

مقاومت قرچک در حالی در این مسابقه با پیروزی به کار خود پایان داد که در نخستین مسابقه خود برابر تیم آتلیه طهران قم با نتیجه یک بر صفر شکست خورده بود و دومین مسابقه این تیم برابر پرسپولیس همدان با تساوی ۴ بر ۴ همراه بود.

مس سونگون نیز پس از پیروزی ۳ بر ۲ برابر پرسپولیس همدان در روز نخست و شکست سنگین ۵ بر صفر برابر آتلیه طهران قم در روز دوم، در این بازی بازنده شد و فرصت صعود را از دست داد.

بدین ترتیب دومین تیم صعود کننده از این گروه در مسابقه تیم‌های آتلیه طهران قم و پرسپولیس همدان مشخص می‌شود و پرسپولیس همدان برای کسب جواز صعود باید آتلیه طهران قم را با تفاضل گل بالایی شکست دهد در غیر این صورت مقاومت قرچک به همراه نماینده قم صعود خواهند کرد.

تیم‌های اول و دوم این گروه به مرحله پایانی این مسابقات که با حضور ۴ تیم برای راهیابی ۲ تیم به لیگ بر‌تر برگزار می‌شود صعود خواهند کرد.

کد مطلب 2942433

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