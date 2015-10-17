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۲۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۹

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان البرز:

تلفات غیرمتعارف در مرغداری‌های البرز به دامپزشکی اطلاع رسانی شود

تلفات غیرمتعارف در مرغداری‌های البرز به دامپزشکی اطلاع رسانی شود

کرج - معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان البرز گفت: با توجه به خطرات اقتصادی و بهداشتی ناشی از بیماری های تنفسی حاد طیور تلفات غیرمتعارف در مرغداری های البرز به دامپزشکی اطلاع رسانی شود.

علیرضا جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به خطرات اقتصادی و بهداشتی ناشی از بیماری های تنفسی حاد طیور بخصوص آنفولانزای فوق حاد پرندگان، همه مرغداران استان موظف به رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه ای در واحدهای تولیدی بوده و لازم است هر گونه تلفات غیرمتعارف موجود در مرغداری ها به ادارات دامپزشکی گزارش شود.

جمالی از برگزاری چهار جلسه هماهنگی و هم اندیشی در خصوص تشدید اقدامات امنیت زیستی در واحد های پرورش طیور و پیشگیری از بیماری های حاد تنفسی خبر داد.

وی افزود: در این جلسه ضمن تبادل نظر مسئولان اداره کل با متخصصین و تولید کنندگان، بر تشدید اقدامات امنیت زیستی و بهداشتی توسط تولید کنندگان و دست اندرکاران صنعت طیور تاکید شد.

جمالی در ادامه گفت: اکیپ های مراقبت فعال و غیر فعال در اداره کل و شهرستان ها به صورت مستمر بازدیدهای لازم از واحدهای پرورشی فعال و صنایع وابسته به طیور در سطح استان انجام می دهند.

وی در پایان گفت: مقرر شده است در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به برگزاری جلسه آموزشی برای مرغداران شهرستان ها با هماهنگی اتحادیه ها و تشکل ها، اقدامات لازم انجام و آخرین توصیه ها و مسائل بهداشتی و قرنطینه ای به اطلاع آن ها رسانده شود.

کد مطلب 2942465

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