علیرضا جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به خطرات اقتصادی و بهداشتی ناشی از بیماری های تنفسی حاد طیور بخصوص آنفولانزای فوق حاد پرندگان، همه مرغداران استان موظف به رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه ای در واحدهای تولیدی بوده و لازم است هر گونه تلفات غیرمتعارف موجود در مرغداری ها به ادارات دامپزشکی گزارش شود.

جمالی از برگزاری چهار جلسه هماهنگی و هم اندیشی در خصوص تشدید اقدامات امنیت زیستی در واحد های پرورش طیور و پیشگیری از بیماری های حاد تنفسی خبر داد.

وی افزود: در این جلسه ضمن تبادل نظر مسئولان اداره کل با متخصصین و تولید کنندگان، بر تشدید اقدامات امنیت زیستی و بهداشتی توسط تولید کنندگان و دست اندرکاران صنعت طیور تاکید شد.

جمالی در ادامه گفت: اکیپ های مراقبت فعال و غیر فعال در اداره کل و شهرستان ها به صورت مستمر بازدیدهای لازم از واحدهای پرورشی فعال و صنایع وابسته به طیور در سطح استان انجام می دهند.

وی در پایان گفت: مقرر شده است در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به برگزاری جلسه آموزشی برای مرغداران شهرستان ها با هماهنگی اتحادیه ها و تشکل ها، اقدامات لازم انجام و آخرین توصیه ها و مسائل بهداشتی و قرنطینه ای به اطلاع آن ها رسانده شود.