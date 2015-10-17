خبرگزاری مهر – گروه استانها: گرفتن مجوز کتاب، چاپ و انتشار آن و در نهایت توزیع و پخش کتاب از پروسههای دشواری است که همه ناشران چه کسانی که سالها در این زمینه فعالیت دارند و چه کسانی که تازه وارد حیطه نشر شدهاند از دغدغههای اصلی فعالان این بخش به شمار میرود دغدغههای ناشران استان آذربایجان غربی گلایههای زیادی از آن دارند.
نبود مرکز پخش و توزیع کتاب، گران بودن کاغذ، پروسه بسیار طولانی گرفتن مجوز کتاب، تحمیل هزینههای اضافی بر ناشران از مشکلاتی است که نفس صنعت چاپ و نشر کتاب در آذربایجان غربی را به شماره انداخته است.
برگزاری سیزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب در ارومیه بعد از روکود دو ساله امید را دوباره در دل ناشران استانی زنده کرده تا شاید استقبال مردم از این نمایشگاه بتواند انگیزه فعالیت را در بین ناشران تقویت کند اما با وجود استقبال زیاد ولی خرید اندک کتاب توسط مردم درد کهنه ناشران استانی سرباز زد.
هر چند با آغاز به کار نمایشگاه کتاب ارومیه این بار در محل جدید خود یعنی مجتمع فرهنگی هنری مردم از همان ساعات اولیه نمایشگاه استقبال بسیار خوبی داشتند اما دستهای خالی آنها هنگام خروج از نمایشگاه کتاب حاکی از گرانی قیمت کتابها در مقایسه با سطح درآمدی مردم بود.
این نمایشگاه بعد از یک هفته امروز در حالی به کار خود پایان میدهد که ناشران به خصوص ناشران بومی از روند خرید کم کتاب و مشکلات متعدد و قدیمی به جا مانده در این بخش همچنان گلایه مند هستند.
نبود مرکز پخش و توزیع کتاب پیش پای ناشران آذربایجان غربی
یکی از ناشرانی که در سیزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب ارومیه شرکت کرده است در خصوص مشکلات ناشران استان به خبرنگار مهر گفت: گران بودن کاغذ، هزینههای بالای چاپ، نبود سوبسیت و حمایت از جمله مشکلاتی است که باعث شده هزینه خرید کتاب بالا رود و مردم به دلیل گرانی از خرید آن خودداری کنند.
شیوا فرسار با اشاره به اینکه امروز به دلیل رشد روز افزون تکنولوژی و وجود فایل pdf دراینترنت، علاقه مردم به فضای مجازی و گران بودن کتاب باعث میشود که مردم فایلها را از اینترنت دانلود کنند افزود: متاسفانه این در حالی است که اکثر این فایلها غیر قانونی و بدون اجازه ناشر وجود دارد.
وی از نبود مرکز پخش و توزیع کتاب در ارومیه و استان گلایه کرد و اظهارداشت: هم اکنون در کنار این مشکلات پخش کتاب یکی از دغدغههای قدیمی و حل نشده ناشران استان است، متاسفانه کتابفروشی های استان و ارومیه از خرید کتابهای ناشران استان خودداری میکنند.
فرسار با اشاره به تحمیل هزینههای اضافی بر دوش ناشران استان اضافه کرد: اکثر کتابرفروشی های استان و ارومیه میگویند که ما کتابهایمان را از انتشارات خاصی میخریم و یا اینکه میگویند با تهران کار میکنیم، گاهی وقتها نیز ما کتابهایمان را به تهران میفرستیم و از آنجا دوباره به ارومیه ارسال میشود.
گذراندن هفت خوان رستم برای گرفتن مجوز چاپ کتاب
یکی دیگر از ناشران استانی در نمایشگاه کتاب گذراندن هفت خوان رستم و طولانی بودن زمان مجوز گرفتن چاپ کتاب را از دغدغههای مهم ناشران کتاب استان عنوان کرد و به خبرنگار مهر گفت: مجوز گرفتن برای چاپ کتاب خیلی سخت و دشوار است به طوریکه ۱۰ سال برای گرفتن مجوز طول کشیده است.
محمد صبحدل بودجه ناچیز، طولانی شدن گرفتن مجوز و نبود سرمایه و حمایت را از دیگر دغدغههای ناشران استان برشمرد که موجب میشود تیراژ چاپ کتابها در استان پایین آمده و مردم استقبال کمی از کتابها داشته باشند.
نداشتن تسهیلات و وام، حمایت نکردن، بالا بودن هزینههای چاپ و نبود چاپ خانههای ارزان قیمت از دیگر مشکلاتی است که به عقیده صبحدل موجب رکود فضای چاپ و نشر کتاب در ارومیه و استان شده که نیازمند توجه ویژه مسئولان است.
نگاه عادلانه مسئولان استان به ناشران میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند
بهرام اسدی از دیگر ناشران فعال بومی در استان معتقد است برخی از مشکلات از جمله گران بودن کاغذ، طولانی بودن روند اخذ مجوز برای چاپ کتاب، نبود سیستم مناسب توزیع و ... مشکلات قدیمی و همه گیر در کل کشور است.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این مشکلات قدیمی سالهاست مانع توسعه چاپ و نشر کتاب در استان و کشور شده که نیازمند همت مسئولان است اما بخشی از مشکلات ناشران استان از جمله تبعیض و بی توجهی مسئولان فرهنگی از دغدغههای بومی ناشران استان است.
اسدی اضافه کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در برخی از فصول سال اقدام به خرید کتاب از ناشران مشخص میکند این در حالی است که با خرید کتاب از همه ناشران استانی میتوان با نگاه عادلانه حجم برخی از مشکلات را از دوش ناشران استان کاست.
بالا بودن هزینههای چاپ به دلیل کم بودن میزان سفارشات است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در خصوص مسائل و مشکلات صنعت چاپ و نشر کتاب در استان به خبرنگار مهر گفت: امسال تلاش شد با برگزاری نمایشگاه سراسری کتاب بعد از رکود دو ساله بخشی از مشکلات فروش ناشران استان حل شود.
حجت الاسلام محمد باقر کریمی با بیان اینکه سالهای گذشته نمایشگاه کتاب در محل پارک جنگلی ارومیه دایر میشد که مورد گلایه مردم به دلیل دور بودن از سطح شهر و مشکل رفت و آمد قرار میگرفت افزود: امسال با برگزاری این نمایشگاه در داخل شهر و محل مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه این مشکل را سعی کردیم برطرف کنیم که استقبال مناسب مردم نشان دهنده انتخاب به جای محل نمایشگاه بود.
وی ادامه داد: امسال اولین سال برگزاری نمایشگاه در محل مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه و دارای مشکلات جزیی بودکه با همکاری مسولین در صدد حل این مشکلات بودیم وامیدواریم توانسته باشیم باری از مشکلات این بخش را برداشته باشیم.
حجت الاسلام کریمی با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۱۴ ناشر در استان فعالیت میکنند گفت: وجود این تعداد ناشر در استان آذربایجان غربی یک فرصت مغتنم است اما متاسفانه از این ظرفیت به خوبی استفاده نمیشود.
وی گران بودن کاغذ، هزینههای چاپ و... را از مشکلات کشوری ناشران کتاب عنوان کرد و گفت: گران بودن هزینه چاپ یک مشکل کشوری هست و به استان آذربایجان غربی ربطی ندارد.
امکان ساخت مجتمع ناشران در آذربایجان غربی مسیر نیست
وی در خصوص نیاز به ساخت مجتمع ناشران و تجمیع آنها در یک مکان مشخص اظهارداشت: این امکان مسیر نیست چون خود ناشران هم تمایل دارند در مکانهایی باشند که دسترسی مردم راحت تر باشد و این باعث میشود ناشران رقابت داشته باشند به همین دلیل این امکان و ضرورت وجود ندارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی دلیل بالا بودن هزینههای چاپ در استان را کمبود سفارشات عنوان کرد و افزود: ناشران به چاپخانههای استان اعتماد نمیکنند و سفارشات خود را به استانهای دیگر میفرستند به همین دلیل قیمت چاپ افزایش پیدا میکند در صورتی که سفارشات ناشران بیشتر باشد و به چاپخانههای ما اعتماد کافی و لازم داشته باشند قیمت چاپ ارزان خواهد شد.
حجت الاسلام کریمی به استقبال بی نظیر و کم نظیر مردم از سیزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب ارومیه اشاره کرد و افزود: سالیان گذشته که نمایشگاه کتاب در پارک جنگلی برپا میشد افرادی که برای تفریح میرفتند کتاب میخریدند اما امسال مردم فقط به قصد خریدن کتاب به نمایشگاه مراجعه میکنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی به استقبال بی نظیر مدارس و دانش آموزان اشاره کرد و افزود: دانش آموزان اطلاعات خوبی از فرهنگ کتاب و کتاب خوانی دارند.
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