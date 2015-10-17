افزایش ۱۵ درصدی شهریه مهدهای کودک در فارس

معصومه فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: وابسته به نوع مهدهای کودک میزان شهریه ها متفاوت است و احتمالا در سال جاری افزایشی ۱۰ تا ۱۵ درصدی را در شهریه ها شاهد خواهیم بود.

وی افزود: با این وجود هنوز چیزی به شکل رسمی اعلام نشده و ما فقط نظرات خود را به تهران اعلام کرده و منتظر دریافت تایید هستیم.

معاون آسیب های اجتماعی بهزیستی فارس در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: تا به حال هیچ گزارشی از وجود مهدهای کودک غیرمجاز در استان وجود نداشته است.

فروتن گفت: ولی اگر وجود چنین مهدهایی گزارش شود حتما با آن ها برخورد انجام و از آن ها خواسته می شود که طی یک مهلت مقرر استانداردهای لازم را برای دریافت مجوز فراهم کنند.