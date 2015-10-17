فرماندار کرمان از شعبه دو تامین اجتماعی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی توحیدی صبح شنبه در بازدید از شعبه دو تامین اجتماعی کرمان اظهار کرد: تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به امور آنها باید در اولویت کاری قرار گیرد.

وی به تعداد مراجعین بالای تامین اجتماعی اشاره و تصریح کرد: بازنشستگان که سرمایه های این کشور به شمار می روند بیشترین تعداد مراجعه کنندگان را تشکیل می دهند که باید با رفتاری مناسب به امور آنها پرداخته شود.

توحیدی گفت: باید خدمات با بهترین کیفیت به مردم ارائه و کم و کاستی های این مسیر برطرف شود.

وی رعایت نظم اداری را در انجام موفقیت آمیز امور موثر دانست و افزود: خوشبختانه شاهد رعایت این اصل در تامین اجتماعی هستیم.

فرماندار کرمان با تاکید بر لزوم تهیه ساختار مناسب در ادارات اظهار کرد: امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع به تامین اجتماعی باشیم.

وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی کاملا دولتی نیست، افزود: در واقع جنبه خصوصی بودن این سازمان بیش از دولتی بودن آن نمود دارد.