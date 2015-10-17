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۲۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۹

صبح امروز؛

فرماندار کرمان از شعبه دو تامین اجتماعی بازدید کرد

فرماندار کرمان از شعبه دو تامین اجتماعی بازدید کرد

کرمان – فرماندار کرمان صبح امروز ضمن بازدید از شعبه دو تامین اجتماعی به بررسی وضعیت این اداره پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی توحیدی صبح شنبه در بازدید از شعبه دو تامین اجتماعی کرمان اظهار کرد: تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به امور آنها باید در اولویت کاری قرار گیرد.

وی به تعداد مراجعین بالای تامین اجتماعی اشاره و تصریح کرد: بازنشستگان که سرمایه های این کشور به شمار می روند بیشترین تعداد مراجعه کنندگان را تشکیل می دهند که باید با رفتاری مناسب به امور آنها پرداخته شود.

توحیدی گفت: باید خدمات با بهترین کیفیت به مردم ارائه و کم و کاستی های این مسیر برطرف شود.

وی رعایت نظم اداری را در انجام موفقیت آمیز امور موثر دانست و افزود: خوشبختانه شاهد رعایت این اصل در تامین اجتماعی هستیم.

فرماندار کرمان با تاکید بر لزوم تهیه ساختار مناسب در ادارات اظهار کرد: امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع به تامین اجتماعی باشیم.

وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی کاملا دولتی نیست، افزود: در واقع جنبه خصوصی بودن این سازمان بیش از دولتی بودن آن نمود دارد.

کد مطلب 2942538

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