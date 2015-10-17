حجت الله جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام هزار و ۳۵۶ عملیات اطفا حریق و امداد و نجات توسط آتش نشانان کرمانشاهی طی نیمه اول سال ۹۴ خبر داد.

وی افزود: از این تعداد ۹۴۶ عملیات مربوط به آتش سوزی بوده است که از این میزان نیز بیشترین آتش سوزی مربوط به اماکن متروکه و زمین های خالی با ۲۱۵ مورد است.

مدیرعامل آتش نشانی کرمانشاه ادامه داد: بعد از اماکن متروکه بیشترین آمار آتش سوزی در این مدت مربوط به اماکن مسکونی با ۱۰۶ مورد، باغات و پارکها با ۱۰۶ مورد، مزرعه و خرمن با ۷۹ مورد ومراکز زباله و ضایعات با ۷۴ مورد بوده است.

وی بیشترین علل آتش سوزی های رخ داده را نیز مربوط به بی احتیاطی و سهل انگاری با ۳۰۲ مورد، برق با ۱۲۵ مورد و گاز با ۵۰ مورد عنوان کرد.

انجام ۴۱۰ عملیات امداد و نجات در حوادث

جهانبخشی همچنین از انجام ۴۱۰ مورد عملیات امداد و نجات حوادث دیگر طی این مدت خبرداد و افزود: از این تعداد نیز بیشترین آمار مربوط به محبوس شدن در آسانسور با ۱۳۸ مورد، تصادفات و سرنگونی خودرو با ۸۱ مورد، دفع حیوانات مزاحم با ۷۵ مورد و خلاصی از اشیاء حلقوی با ۵۲ مورد بوده است.

وی در خصوص آمار انسانی آسیب دیدگان و نجات یافتگان حوادث مذکور نیز طی نیمه اول امسال گفت: در این مدت و عملیات های صورت گرفته ۴۱۳ نفر نجات یافته، ۱۳۱ نفر مجروح شده و ۲۷ نفر نیز فوت شده اند. همچنین یک نفر از آتش نشانان نیز طی عملیات های مذکور دچار جراحت شده است.

مدیرعامل آتش نشانی کرمانشاه از کاهش حوادث امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: این موضوع جای خوشحالی دارد و نشانگر این است که هم اکنون مردم عزیز کرمانشاه نسبت به رعایت موارد ایمنی توجه خاصی دارند و بنابر این توجه و انجام یک سری اقدامات در این زمینه آمار حوادث در استان کرمانشاه کاهش خوبی داشته است.

وی افزود: طی امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش آمار حوادث داشته ایم که حدود ۱۵۰ مورد است.

توصیه های ایمنی برای فصل سرما

جهانبخشی تاکید کرد: با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما و زمستان و اینکه اغلب حوادث آتش سوزی منازل مسکونی در این فصل رخ می دهد و تلفات جانی زیادی نیز در وقوع این حوادث وجود دارد باید توجه ویژه ای به رعایت موارد ایمنی در این فصل داشت.

وی بر نصب ایمن وسایل گازسوز چون بخاری تاکید و تصریح کرد: سوختن ناقص این وسایل اغلب باعث تولید گاز کشنده و بی بوی منواکسید کربن می شود که تلفات جانی زیادی را در پی دارد، لذا باید در هنگام نصب این وسایل احتیاط لازم به عمل آید.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی کرمانشاه یادآور شد: متاسفانه همه ساله شاهد از دست رفتن تعداد زیادی از شهروندان کرمانشاهی در ارتباط با گاز منواکسید کربن هستیم و باید با رعایت ایمنی مانع از بروز حوادث ناشی از وجود این گاز شد.

وی تصریح کرد: تاثیر گاز منو اکسیدکربن در فضای مرطوب بیش از هوای خشگ است و فرد علائم آن را نیز کمتر از هوای خشک احساس می کند و منواکسیدکربن نیز چون میل شدیدی برای ترکیب با بخار آب و خون دارد افراد زودتر مسموم می شوند، بنابراین خانواده ها باید از قرار دادن وسایل گازسوز در محیط هایی چون محیط حمام به جد پرهیز کنند.