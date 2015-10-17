به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا طلایی با اشاره به برگزاری همایش معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت ICT ایران در نمایشگاه جیتکس امارات گفت: براساس تفاهمنامه همکاری بین مجمع تشکلهای ICT و نمایشگاه جیتکس در نمایشگاه الکامپ سال گذشته، ملاقاتهای تجاری و برقراری ارتباط با مدیران ICT و مدیران جیتکس برنامهریزی شد.
وی با بیان اینکه هیأتهایی از کشورهای مصر و نیجریه برای ملاقات تجاری با شرکتهای ایرانی اعلام آمادگی کردهاند، یادآور شد: در این ملاقاتها، مسئولان ایرانی از جمله روحالله استیری مدیرکل توسعه کسب و کار بینالمللی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، مرتضی موسویان رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد، معاون تشکلهای اتاق ایران و مدیران ۴ تشکل ICT وابسته به اتاق بازرگانی ایران حضور دارند.
رئیس مجمع تشکلهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران گفت: پس از چند سال وقفه، امسال پاویون ایران در نمایشگاه جیتکس با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار شده و در پی آن ۱۱ شرکت از طریق پاویون و ۳ شرکت بهصورت مستقل از پاویون در نمایشگاه جیتکس حضور دارند که این اعلام حضور در شرایط پساتوافق بسیار مفید خواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت سازمان توسعه تجارت از اینگونه اقدامات، گفت: این سازمان اخیرا ۱۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از بخش خصوصی برای ارائه مشوقهای صادراتی در نظر گرفته و با توجه به اینکه در سالهای گذشته صنعت ICT از امکانات حمایتی و مشوقهای توسعه صادرات محروم بوده انتظار داریم در دوره جدید حمایت از بخش ICT متوقف نشود.
طلایی اظهار امیدواری کرد: با تداوم این مسیر حمایتی، در نمایشگاههای آتی GSM بارسلونا و سبیت آلمان نیز شاهد حضور شرکتهای ایرانی باشیم که در نهایت هدف افزایش رقم صادرات محقق شود.
سی و پنجمین نمایشگاه جیتکس از ۲۶ تا ۳۰ مهر ماه سال جاری در هفته فناوری امارات در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار خواهد شد.
همچنین امسال طبق اعلام سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با تفاهم میان سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و کریدور خدمات صادرات محصولات دانش بنیان کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برای علاقهمندان حضور در غرفه ایران در نمایشگاه جیتکس در صورت عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور تسهیلات ۷۰ درصدی در نظر گرفته شده است.
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