پایین بودن نرخ رشد اقتصاد به دلیل نبود مشارکت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی صبح شنبه در همایش توسعه روستایی طرح مشارکت مردم در راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستا در محل سالن اجتماعات استانداری خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه به روستاها در توسعه پایدار جامعه گفت: اصلی ترین دلیل پایین بودن نرخ رشد اقتصادی عدم مشارکت فعال و موثر مردم در اقتصاد است.

وی افزود: متاسفانه جامعه اکنون به سمتی رفته است که مردم را از کار و فعالیت تولیدی واداشته و در دستگاه های دولتی مستقر کرده و به جمعیت غیرفعال و غیرمولد تبدیل کرده است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری روستا را خاستگاه و پایگاه اقتصاد مقاومتی دانست و عنوان کرد: امسال موفق شدیم برای اولین بار در طول تاریخ، ایران حساب اقتصادی روستا را رقم بزند.

وی با تاکید بر اینکه توسعه درون زا روستایی به معنای توان افزایی و توانمند کردن مردم روستا بدون حضور مردم امکان پذیر نخواهد بود، تصریح کرد: تجربه موفق پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس شاهدی بر این مدعاست.

وی وظیفه دولتمردان را زمینه سازی برای رشد مردم جامعه دانست و تاکید کرد: امروز مهم ترین عامل که به مقبولیت و امنیت دولت ها کمک می کند میزان سیستم و قواعدی است که دولت ها و مدیران برای فکر کردن و خلاقیت شهروندان خود فراهم می کنند.

رضوی گفت: مقام معظم رهبری از دو سال گذشته بحث تولید ثروت، تولید علم، تولید اشتغال و اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده اند اما اخیرا طی سخنرانی عدم رضایت خود را از توجه مدیران به سیاست های اجرای اقتصاد مقاومتی بیان داشتند.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی جامعه جنگی اقتصادی علیه کشور ما از سال ها پیش آغاز شده است، گفت: در جوامعی که مردم به یکدیگر اعتماد داشته و با ایجاد شبکه سازی اطلاعات و دانش خود در همه زمینه ها را رد و بدل کنند رشد اتفاق خواهند افتاد.

خراسان رضوی بالاترین آمار تخلیه روستا ها را دارد

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد: بالاترین تخلیه سکنه از روستاها با رقم ۵۵ درصد از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۹۳ متعلق به خراسان رضوی است.

وی با اشاره به جمعیت ۱۱ درصدی روستاهای زیر ۲۰ خانوار و ۳۴ درصدی روستاهای بیشتر از ۲۰ خانوار در خراسان رضوی افزود: در حال حاضر جمعیت کل روستاییان این استان یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است که این رقم از جمعیت حدود ۱۶ استان کشور بیشتر است.

وی با اشاره به رشد متوسط ۳/۱۰ درصدی شهر مشهد گفت: مساحت شهر مشهد در سال 1355 به میزان ۷۸۰ هکتار و در سال ۸۵ به میزان ۳۰ هزار هکتار بوده است که این نشان از رشد مدوام این شهر دارد.

وی با اشاره به اینکه جمعیت روستایی و عشایری در کل کشور ۶/۲۸ درصد است، افزود: ۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۱ مربوط به روستاهای کشور است و سهم حساب اقتصادی روستا از بخش های عمده کشور ۵/۹۳ درصد در بخش کشاورزی، ۶/۳۶ در بخش صنعت و معدن و پنج درصد در بخش خدمات است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: سهم بخش های عمده اقتصادی در حساب اقتصادی روستا ۱/۱۰ درصد خدمات، ۳۸ درصد کشاورزی، ۹/۵۱ صنعت و معدن است.

سهم اقتصاد روستایی از شهر ها کمتر است

وی با اشاره به اینکه سهم اقتصاد روستایی و شهری از رشته فعالیت های تولیدی و خدماتی کل کشور به مراتب از شهرها کمتر است، تصریح کرد: از مجموع خدمات شهری ۹۴ درصد مربوط به شهرها و تنها ۶ درصد مربوط به روستاهاست در حالی که ۵۴ درصد سهم اقتصاد تولیدی از کل کشور متعلق به روستا و۴۶ درصد آن متعلق به شهرهاست.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی در بحث شهرنشینی رتبه نهم کشور و رتبه اول جمعیتی روستانشینی را دارد، گفت: خراسان رضوی از نظر درصد باسوادی رتبه یازدهم و از لحاظ نرخ بیکاری رتبه دوم را دارد و این در حالی است که خراسان رضوی ۸ درصد جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده است.

وی اشاره ای به طرح مشارکتی روستاییان گفت: در این طرح از ۲۵ خانوار تا ۲۰۰ خانوار می توانند شرکت کنند و براساس مبلغ مشارکتی که این خانوارها به اشتراک می گذارند دولت برای ایجاد اشتغال پایدار در روستاها از دو برابر تا چهار برابر این مبلغ را به آن ها وام با سود سه درصد اعطا می کند.

رضوی با اشاره به اینکه در روستاهای مرزی به ازای مشارکت ۲۰۰ خانوار دولت به میزان ۹ برابر آورده روستاییان وام می دهد، ادامه داد: در این طرح در صورتی که شرکت های دانش بنیان ورود پیدا کنند برای ۱۵ درصد آورده روستاییان، ۸۵ درصد وام دولتی تعلق می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: از میان زمین های بسیار زیرکشت محصول زعفران در کشور و از بازار ۸ میلیارد دلاری زعفران دنیا تنها ۶۰۰ میلیون دلار سهم ایران است و مابقی این درآمد مختص کشورهایی است که با خلاقیت و نوآوری و با کم ترین هزینه به این محصول ارزشمند دست می یابند، در این خصوص وظیفه موسسات و مراکز تحقیقاتی وارد شدن به میدان عمل برای تولید بهینه و بیشتر است.