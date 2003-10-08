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۱۶ مهر ۱۳۸۲، ۱۲:۲۵

كامران منزوي سخنگوي باشگاه استقلال در گفت و گو با "مهر":

استقلال تازه اول راه است

استقلال تازه اول راه است

استقلال تازه در اول راه است و براي موفقيت نياز به تلاش بيشتر دارد .

كامران منزوي معاون ورزشي و سخنگوي باشگاه استقلال در گفت و گو با خبرنگار "مهر" افزود : در ديدار تيمهاي استقلال و فولاد بازي زيبا و پربرخوردي را شاهد بوديم كه نشات گرفته از تكنيك بالاي بازيكنان دو تيم بود . استقلال براي رسيدن به روزهاي اوج خود نياز به تلاش و كوشش بيشتر دارد كه اين مهم با حمايت هاي هواداران واقعي استقلال سريعتر خواهد شد . من از هواداران استقلال مي خواهم كه حمايت خود را از تيم بيش از پيش ادامه دهند و مطمئن باشند كه با زحماتي كه مديران باشگاه استقلال و كادر فني و بازيكنان مي كشند ، حتما شاهد روزهاي بهتر هم خواهيم بود .

کد مطلب 29426

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