استقلال تازه اول راه است

كامران منزوي معاون ورزشي و سخنگوي باشگاه استقلال در گفت و گو با خبرنگار "مهر" افزود : در ديدار تيمهاي استقلال و فولاد بازي زيبا و پربرخوردي را شاهد بوديم كه نشات گرفته از تكنيك بالاي بازيكنان دو تيم بود . استقلال براي رسيدن به روزهاي اوج خود نياز به تلاش و كوشش بيشتر دارد كه اين مهم با حمايت هاي هواداران واقعي استقلال سريعتر خواهد شد . من از هواداران استقلال مي خواهم كه حمايت خود را از تيم بيش از پيش ادامه دهند و مطمئن باشند كه با زحماتي كه مديران باشگاه استقلال و كادر فني و بازيكنان مي كشند ، حتما شاهد روزهاي بهتر هم خواهيم بود .