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۲۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۹

فرماندار دهلران:

انفجار مين در «موسيان» دهلران ۳ قربانی گرفت

انفجار مين در «موسيان» دهلران ۳ قربانی گرفت

ایلام - فرماندار شهرستان دهلران گفت: انفجار مين در موسيان دهلران سه نفر قربانی گرفته است.

امیدعلی سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دهلران یکی از شهرستانهای مرزی ایلام است که در زمان جنگ تحمیلی شاهد عملیات های مهم دفاع مقدس بوده و در این بین قسمتهایی از این منطقه در زمان جنگ توسط دولت بعثی مین گذاری شده بود که تاکنون بخشهای مهمی از این اراضی پاکسازی شده است.

وی بیان داشت: متاسفانه چهار نفر از اهالی بخش موسیان برای جمع آوری ضایعات باقی مانده از جنگ به منطقه مرزی «ربوط» بخش موسیان رفته بودند که بر اثر انفجار مین های پراکنده در این منطقه سه نفر جان باختند و یک نفر نیز مجروح شد.

بنابراین گزارش اسفندماه پارسال نیز پنج دانش آموز منطقه کنجانچم مهران بعد از خروج از مدرسه در حین بازی، به دنبال انفجار مین عمل نکرده زمان جنگ تحمیلی در محل بازی آنها مجروح شدند.

کد مطلب 2942601

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